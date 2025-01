Menczer üzent: Balliberó influenszerek, ide lőjetek! + videó

– Balliberó influenszerek, ide lőjetek! De a választóimat ne nézzétek le! – fogalmazott Menczer Tamás legújabb videójában. A Fidesz országgyűlési képviselője Rónai Egonnak adott interjújában beszélt választókörzetéről, az ott élőkről, valamint azokról a balliberális influenszerekről,

„akik életükben két téglát, semmit nem építettek, csak romboltak mindig”.

– Nekem például mint egyéni képviselőnek, szintén nem kell újradefiniálni magam. Engem ismernek Budakörnyékén a választókörzetemben. Mondjuk, most az én választókörzetem is megváltozik, de akkor is. Az ember ott van, meghallgatja az ott élőket. Elmondják, hogy mik a problémák, mik az örömök, mik a bánatok. És az általuk megfogalmazottak alapján igyekszik segíteni. Legyen szó beruházásról, akár nagyról, akár kisebbről, igyekszünk forrást tenni mögé – fogalmazott a kormánypártok kommunikációs vezetője.

Mint mondta,

legyen szó a közösségekről, a néptáncosokról, a nemzeti közösségekről, a faluszépítőkről, a sportolókról, a színjátszókról, igyekeznek meghallgatni, támogatni mindenkit.

Jelezte, ez a legszebb része a munkájának.

– Önkéntes tűzoltók, polgárőrök, a legszebb része a munkámnak, amikor ott lehetek köztük. Most január első hetei nem egészen így teltek, ahogy szerettem volna, de az a legszebb része a munkámnak, amikor minden héten egy-két napot ki tudok menni, és le tudok ülni velük inni egy kávét, és akkor elmondják az önkéntes tűzoltók, hogy ők új formaruhát szeretnének. Vagy elmondják, hogy a szárítóberendezésük elromlott, vagy új szerkocsit, újat, újabbat szeretnének. Vagy elmondják a faluszépítők, hogy nem tudom én, milyen dekorációt szeretnének – sorolta Menczer Tamás.

Úgy folytatta, „és akkor az ember megnézi, hogy talál-e valahol egy-, két-, három-, ötmillió forintot, ezért is támadtak”. „Ó, a Menczer menjen a francba az egymillió forintjaival” – idézte fel a támadásokat. Szerinte viszont azoknak az embereknek, akiket ezzel lenéznek, mindez nagyon sokat jelent. – A néptáncosoknak egy új fellépőruha kétmillió forintból, vagy ötmillió forintból az, hogy el tudnak valahova utazni. És persze vannak nagyobb beruházások is. Van százmilliós nagyságrend, meg milliárdos nagyságrend. Ha tudjuk, ha béke lesz, többet tudunk – fogalmazott Menczer Tamás.