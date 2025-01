Nem tudják megmenteni a család otthonát, a tűz mindent megsemmisített

A statikai vizsgálat szerint nem tudják megmenteni a baji háztűzben érintett ingatlant. A család most a garázsból kialakított házrészben lakik, az épület többi része használhatatlan – írta a Kemma.

A tűz még november végén ütött ki Bajon egy vályogházban. A hivatalos tűzvizsgálati eredményre még várni kell, de egyelőre úgy látszik, hogy egy rágcsáló által megrágott vezetéktől lobbant fel a láng, ami pillanatok alatt átterjedt a padlásszobára, ahol a négy kisgyerek aludt. A család beszámolója szerint nagyobb baj is történhetett volna, ha az édesanya nem megy jó éjszakát kívánni a gyermekeinek.

A zártkerti területen sokan laknak egész évben, így a szomszédok is hamar észrevették a tüzet, és többen is riasztották a tűzoltókat.

Az anya ekkor már a gyerekeit mentette, akik pizsamában és papucsban futottak ki a házból.

A statikai vizsgálat szerint menthetetlen a leégett családi ház. Forrás: 24 Óra

Az édesanyán is csak egy papucs és rövidnadrág volt, de a sokktól nem is érezte, hogy fázik. Tudta, ha pár perccel később érkezik, a gyerekei a tűz fogságába kerülnek. – Ha csak pár perccel később érkezem, akkor a lángok már elvágják a gyerekeimet a kijárattól, és fogságba esnek a padlásszobában – mondta az édesanya.

– Jelenleg csak a garázsból kialakított két szobát tudjuk használni, amit a gyerekeknek alakítottunk át és újítottunk fel. A karácsonyt is ott ünnepeltük, de helyszűke miatt fát nem állítottunk. Próbáltuk a helyzethez képest minél szebbé tenni az ünnepeket a gyerekeknek – mesélte az édesanya, aki a statikusi vizsgálat eredményéről is beszélt.

– Sajnos annyira megsérült a földszinti házrész födéme és fala, hogy nem lehet már megmenteni. A felújított garázsig vissza kell bontani a teljes házat – árulta el Judit, aki most a biztosító válaszára vár. – Amíg nem tudjuk, hogy mennyit fizet a biztosító, nincs értelme tervezni. Hiszen csak a ház bontása milliókba fog kerülni. Szakembert is nagyon nehéz találni, az is hónapokba telhet. Próbálok mindent megtenni, hogy a gyerekek minél kevesebbet érezzenek a helyzetből és újra együtt lehessünk – mondta az édesanya.