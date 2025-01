Nincs repülőjárat Pécsről, hallgat a balliberális városvezetés

Az Universal Air egyik napról a másikra állította le a Pécsről induló menetrendszerinti járatait. A Pécs-Pogány Repülőtér közösségi oldalán több beszámoló érkezett a járattörléseekről. Az utasok, az érdeklődők hiába próbáltak információkhoz jutni, falakba ütköztek. Volt olyan, aki még ki tudott utazni Münchenbe, de onnan már nem tudott visszajönni, mert időközben megszüntették ezt a lehetőséget.

Nem csak a reptér hallgatott el, hanem a balliberális vezetésű pécsi önkormányzat és a máltai cég is. (Fotó: Löffler Péter)

Az elmúlt években több százmillió forintnyi közpénzt felemésztő pécsi repülőtér részéről is csak annyira futotta, hogy egy kommentet biggyesszenek arról, hogy szerintük „a járatok január második felétől szünetelnek a téli menetrendben”.

Mint azt a Bama.hu megírta, már korábban is voltak arra mutató jelek, hogy a téli időszakban szüneteltetik a menetrendszerinti légi közlekedést Pécsről. Akkor a hírportál ellen indított támadást a baloldal, holott járatok részleges leállításának lett is volna logikus alapja. Aztán nagy pezsgődurrogtató közlemények után a téli menetrendben még elindították a gépeket, de úgy tűnik, hogy szűk két hónap után inkább leállították ezeket is.

Vajon mi lehet a háttérben?

A Baranya vármegyei hírportál városházi forrásokból úgy értesült, hogy a történtek azt jelzik, hogy valóban a választások előtt igyekeztek felfújni a pécsi repteret Péterffy Attila „kampánypolgármester” részéről azért, hogy a járatindítással szerezzenek szavazatokat a baloldalnak. Ám a valóságban mindez súlyos tízmilliós kiadásokat jelentett a pécsi önkormányzatnak. Nem kizárt, hogy a furcsa hátterű Universal Air nem kívánta a továbbiakban veszteségesen finanszírozni a pécsi úticélt és elfogadott pécsi költségvetés, vagy komolyabban vehető ígéret nélkül inkább szüneteltetik azokat.

Egyébként a légitársaság honlapját böngészve leghamarabb Máltára és Münchenbe május közepén indul gép és június elején repülhetünk Korfura. Bár ez is csak feltételezés, hiszen ahogy most történt, később is átírhatják, megváltoztathatják az indulási időket, vagy törölhetnek járatokat egyik napról a másikra – írja a Bama.hu.

Teljes a hallgatás a balliberális pécsi önkormányzat és a reptér részéről is

A máltai Universal Airtől, a pécsi önkormányzat sajtóosztályától és a pécsi repülőtértől az alábbiakat kérdezte meg a hírportál a törölt járatok miatt:

Mi volt a járatok törlésének oka?

Miért állították le a Pécsről induló járatokat?

Mikor fog elindulni a következő járat Pécsről?

Milyen célállomások lesznek elérhetők?

Mekkora önkormányzati támogatást kaptak eddig Pécstől?

Milyen volt a járatok kihasználtsága télen és nyáron?

Mi lesz a már megváltott jegyekkel?

Mit szólnak ahhoz, hogy van olyan utas, aki még ki tudott utazni (pl. Münchenbe), de visszafelé már nem tudott az Önök járatával

hazajutni?