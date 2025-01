Női szakértőket vonnának be az űrszektor fejlesztésébe

Az Európai Unió (EU) számára fontos az űrszektor fejlesztése, mert fel kell vennie a versenyt a szektor globális szereplőivel Kínával, Indiával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Japánnal és az arab országokkal – jelentette ki Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Női hálózatok összekapcsolása és megerősítése a kül- és biztonságpolitikában a visegrádi négyek (V4) országaiban elnevezésű program szerdai budapesti tanácskozásán.

Ennek érdekében az Európai Unió megkezdte a közös uniós űrügyi jog, az űrszektor bizonyos vonatkozásait szabályozó a space low megalkotását, aminek tárgyalását a lengyel uniós elnökség alatt folytatják. Az EU várhatóan ezt közös regulatív szabályozásként fogja bevezetni a tagállamokban, mert a világűr egy közös globális tér, ahol nem lehet nemzeti hatásköröket meghatározni – közölte a politikus.

Ugyanakkor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban kidolgozták és az Országgyűlés elfogadta Magyarország űrstratégiáját. Ennek egyik lényeges pontja HUNOR (Hungarian to Orbit) magyar űrhajós program, ami a tudományos eredmények katalizálására szolgál – tette hozzá.

A továbbiakban fontosnak nevezte, hogy a V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) együttműködése hangsúlyosabb legyen a tudomány területén is, mert az EU-n belül a V4-országok együttesen regionális súlyt képviselnek.

Közlése szerint napjaink egyik legfontosabb feladata a biztonság erősítése. A biztonságpolitikában és a világgazdaságban pedig az egyik legaktuálisabb téma a világűr és az űrtechnológiák szerepe.

Aktualitást ad ennek az is, hogy Elon Musk techmogul Donald Trump amerikai elnök döntéshozóinak legbelsőbb köréhez tartozik, illetve az elnöki beiktatáson jelen voltak a techszektor meghatározó szereplői – tette hozzá.

Ez is azt üzeni a döntéshozók és a közvélemény felé, hogy a XXI. században a techszektor és különösképpen az űrtechnológia felértékelődött – húzta alá.

„Fontos a nők jelenlétének erősítése a tudományos kutatásban, hiszen a szektornak óriási az emberi erőforrás igénye. Ennek érdekében meg kell könnyíteni a nők számára a tudományos pálya bejárását. Vagyis el kívánják érni, hogy a XXI. század Marie Curie-i megérkezhessenek az őket megillető helyre a tudományban”

– mondta Ferencz Orsolya.

A Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association (SFPA) Szlovákia, a Casimir Pulaski Foundation Lengyelország, az Egyensúly Intézet Magyarország és az Association for International Affairs (AMO) Csehország részvételével zajló projekt célja, hogy összekapcsolja a V4 országaiban a kül-, európai és biztonságpolitikában tevékenykedő női szakértőket.

Ennek keretében a résztvevők tanulmányutak során osztják meg egymással a legjobb gyakorlatokat, ezzel támogatva a nők szerepének erősítését és a nemi sokszínűség előmozdítását ezen a területen – hangzott el a tanácskozáson.

Ferencz Orsolya Facebook-posztjában is kiemelte, hogy ma negyven, a V4 országaiból érkező kolléganővel tárgyalt Budapesten Jakab István alelnökkel.

Céljuk, hogy összekapcsolják a V4-ek államaiban a kül-, európai és biztonságpolitikában tevékenykedő női szakértőket.

A projektben részt vesz a szlovákiai Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association (SFPA), a lengyelországi Casimir Pulaski Foundation, a magyarországi Egyensúly Intézet és a csehországi Association for International Affairs (AMO) – ismertette.

Ferencz Orsolya szerint a program révén lehetőség nyílik a nemi egyenlőség erősítésére a külpolitikai területen csakúgy, mint egy új női szakértői hálózat kiépítésére Magyarországon. A vendégeknek bemutatta az Európai Unió – és azon belül Magyarország – űrstratégiáját és az űrtevékenységet is illető biztonságpolitikai szempontokat – zárta bejegyzését a űrkutatásért felelős miniszteri biztos.