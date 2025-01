Rapid délutáni friss – Zelenszkij túlértékelte magát, közben Orbán és Fico találkozott + videó

Az ukrán elnök mindenkit megfenyegett valamilyen módon, aki Putyin orosz elnökkel találkozott. Szlovákiát is jól megbüntette, amikor nem engedte folyósítani az országnak az orosz gázt, így szomszédunknál az egekbe lőttek az üzemanyagárak. A két újságíró szerint Zelenszkij túlértékelte hatalmát és önmagát, hiszen Trump beiktatásával egy új nap virradt ránk, ami jelentős változásokat hozhat. Most már hiába henceg a hatalmával Zelenszkij, ugyanis villámgyorsan Szlovákia segítségére sietett Törökország és Magyarország is, vagyis a basáskodó ukrán elnök eddigi uralmából jelentősen vissza kell vennie.

Kollégáink a szlovák belpolitikai helyzetet is elemezték, véleményük szerint elképesztő, hogy pszichiáterek szólították fel lemondásra Ficót, mert szerintük a merénylet annyira megviselte, hogy alkalmatlan feladata ellátására. Kollégáink úgy fogalmaztak, ezek az emberek egy követ fújnak a brüsszeli bagázzsal, és hihetetlen, hogy mit engednek meg maguknak, éppen úgy, mint a szlovák ellenzék, akik bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Robert Fico ellen. Részletek a délutáni Rapidban.