Rejtély a plázában: már nyomozzák, hova kerülnek a csomagmegőrzőbe tett értékek

A film, lehet, hogy happy enddel végződött, de a család kálváriája nem, ugyanis nem nyílt ki a megadott kóddal a szekrény. A Vértes Center biztonsági őrei kulccsal kinyitották a zárat, a szekrényben azonban rejtélyes módon nem a család csomagja volt.

Állítólag nem ez volt az egyetlen ilyen eset a plázában. A biztonsági őr azt mondta a portálnak, hogy a csomagmegőrzőt használók rosszul zárják be a szekrényeket. Meg is mutatta, hogyan. Kulcs nélkül három ajtót is sikerült kinyitnia, a bezártnak hitt szekrények mindegyikében csomagokat találtak. A család egyik tagja feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás miatt a rendőrségen.