Teljesen megváltozik a lomtalanítás, fellélegezhetnek a kerületek

Kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január 1-jéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon, kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat – jelentette be az energiaügyi miniszter.

Lantos Csaba közölte: a keddi megállapodás szerint 2027-től vezetik be a rendszert, amelynek lényege, hogy

egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve adhatók majd le a lomok.

A miniszter kiemelte: a gyűjtőpontokat úgy jelölnék ki, hogy nyolcszáz méternél senkitől se legyenek messzebb. Ezeken a helyeken kilenc különböző hulladéktípust elkülönítetten gyűjtenek majd, a tizedikként pedig a veszélyes hulladékokat kezelnék. A lomtalanításkor a veszélyes hulladék kihelyezése jelen pillanatban illegális, és ezt az új rendszer bevezetésével, a szervezett körülmények közötti leadással, megszüntetnék.

Az új rendszerbe belépő kerületek már az átmeneti időszakban is rászorultsági alapon meghatározhatják, hová menjenek ingyenesen elszállítani a lomokat. Akik erre nem jogosultak, de valamiért nem vállalják, hogy gyűjtőpontra szállítják a lomot, díj ellenében kérhetnek elszállítást. Az a törekvés, hogy hosszú távon, tehát 2027-től évente egyszer mindenki számára ingyenes legyen ez a szolgáltatás.

A gyűjtőpontok három napig lesznek nyitva, lehetőleg úgy, hogy az egyik nap hétvégére essen.

Lantos Csaba a jelenlegi lomtalanítási rendszerről szólva úgy fogalmazott: ez „talán bizonyos területeken turistalátványosságnak jó, de sem nem biztonságos, sem nem higiénikus, sem nem fenntartható”.

– A hulladékgazdálkodásért felelős Mol korábban, számukra is váratlanul, de egyébként megalapozottan előállt egy új szakmai javaslattal, amellyel át szeretné alakítani a lomtalanítási rendszert Budapesten. Amit be akarnak vezetni, így van számos európai nagyvárosban és magyarországi városban is. A javaslatból aztán lett „egy felindulás” – emlékeztetett a miniszter.

Ezért egyeztetésre hívták a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióját és a Molt annak érdekében, hogy tisztázzák a bevezetni tervezett rendszer működését. Reményei szerint sikerült egy olyan civilizált megoldást találniuk, amely megfelelő, körültekintő megoldást nyújt a város egészének és a kerületek szempontját is szolgálni tudja. – A cél az, hogy olyan megoldást találjunk, amely fenntartható, méltányos, növeli az újrahasznosítás lehetőségét, és ne egy szemetes Budapesten kelljen élni – fogalmazott a szakpolitikus.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a keddi megbeszélést követően egy olyan megoldás jön majd létre, amelynek révén a fővárosi lomtalanítási rendszer zöldebbé, tisztábbá válik, és a közbiztonság szempontjaira is nagyobb tekintettel lesz, valamint a budapestiek érdekeit is figyelembe veszi.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója már tavaly év végétől jelezte, ha egyik pillanatról a másikra az eredeti tervek szerinti rendszert bevezetik, akkor problémák lesznek

– emlékeztetett a politikus, hangsúlyozva: nem születhet olyan megoldás, amely a budapestiek szempontjaival ellentétes, amely a budapestiek érdekeit nem veszi megfelelő mértékben figyelembe.

Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese elmondta: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és azt szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen. A jelenlegi, budapesti modell az országban még körülbelül húsz kistelepülésen működik.

Az átmeneti időszakot követően, két-három éven belül szeretnék bevezetni, hogy a regisztráció után ingyenesen házhoz megy a gyűjtőkocsi a lomokért

– közölte. A keddi egyeztetés eredménye, hogy szeretnék átmeneti időszakként kezelni az elkövetkező két évet, olyan formában, hogy fakultatívvá teszik az új rendszert. A lebonyolításhoz gyűjtőpontonként hatszáz négyzetméternyi területre van szükségük – ismertette Világi Oszkár.

Kitért arra is, hogy néhány kerületben, várhatóan négy-öt városrészben, ahol egyébként a régi rendszerben lesz a lomtalanítás, ott is alakítanak majd azért ki gyűjtőpontokat, hogy aki szeretné, ott adhassa le szelektíven a hulladékot.

Kérdésekre válaszolva Lantos Csaba elmondta: bármikor szívesen látja egyeztetésre Karácsony Gergely főpolgármestert. A miniszter megjegyezte azt is, hogy a begyűjtési rendszerben az év végéig egymilliárd palackot váltottak vissza.

Szentkirályi Alexandra szerint

a lomtalanítás ügyében Karácsony Gergely „elaludt”, és amikor elkezdtek egyeztetni a fővárosaik érdekében, akkor felébredt és rájött, hogy lehet, neki is van itt valami teendője.

Úgy viselkedik, mint „egy csivava, aki eddig egy táskában ült, most meg elkezdett harciasan ugatni” – fogalmazott a politikus, megjegyezve azt is, hogy a cég egyeztetett a kerületekkel.