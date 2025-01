Trafikrabló a bíróság előtt: emberölés kísérletével vádolják

A rendőrségi nyomozás megállapította, hogy a férfi pénzügyi nehézségei miatt döntött a rablás mellett. Április 23-án délelőtt egy késsel ment az általa jól ismert taszári dohányboltba, és amikor egyedül maradt az eladóval, a pult mögött álló nőre támadt. A sértett elhárította a nyak felé irányuló szúrást, dulakodni kezdtek, amely az üzlet előtt ért véget. Az eladó segítségére sietők hatására a támadó eldobta a kést, és megvárta a kiérkező járőröket, akik őrizetbe vették.

Kép a tárgyalásról Forrás: Sonline.hu

A vádlott nem ismerte be az emberölés kísérletét, és nem fogadta el az ügyészség hét év fegyházbüntetésre vonatkozó ajánlatát. Védője, Szabó Győző több tanút is kihallgatna, akik a férfi anyagi és egészségi helyzetéről nyilatkozhatnak. A bíróság február végén folytatja a tárgyalást, amikor igazságügyi orvos- és elmeszakértők is véleményt adnak arról, hogy a vádlott túlszedett gyógyszerei okozhattak-e pszichés problémát.