Valami elindult a kóla piacán, és nem biztos, hogy jó irányba

Egy morfiumfüggő gyógyszerész és konföderációs veterán, John Pemberton állította össze a Coca-Cola eredeti receptúráját 1886-ban, amelyet akkor orvosi elixírként mutatott be – olvasható a Drogkutató Intézet (Dki) honlapján. Mint írták, az ital korai változata azért kapta ezt a nevet, mert koka- és kólanövények kivonatát tartalmazta, illetve kis mennyiségben kokain és koffein is megtalálható volt benne.

Régi kapcsolat

Az 1880-as évek végén már más kokaintartalmú italok is kaphatók voltak az Egyesült Államokon kívül, mint például a Vin Mariani kokabor és a Kola Coca, egy desztillált likőr, amelyet Spanyolországban Nuez de Kola Coca néven árultak. A kokát Dél-Amerikában, a népi gyógyászatban évezredek óta használják általános serkentőszerként és speciálisabb gyógyászati célokra, Bolívia és Peru egyes területein továbbra is az egyik leggyakrabban használt gyógyszer. A kokakivonatot és a kokaint a XIX. század végén vezették be a legkülönfélébb panaszok csodaszereként. A kóladió őshazája pedig Nyugat-Afrikában található, ahol az emberek régóta rágják élénkítőszerként. Az I. világháború idején is ötvözték a kokaint és kóladió-kivonatát, ezeket az anyagokat tartalmazó tablettát gyártottak a katonáknak, amelyet úgy reklámoztak, hogy csökkenti az éhséget és meghosszabbítja a kitartás erejét. A felhasználóknak óránként egyet kellett bevenniük, „ha folyamatos szellemi megterhelésnek vagy fizikai megerőltetésnek voltak kitéve”.

A kokain mint gyógyító tonik

Az Egyesült Államokban a Parke-Davis gyógyszergyár már 1885-ben gyártotta és árulta a kokaint, mint egyfajta gyógyító tonikot. Olyan gyógyszerként reklámoztak, amely

bátorrá teszi a gyávát, ékesszólóvá a némát, megszabadítja az alkohol és az ópium rabságából azok áldozatait, és érzéketlenné teszi a szenvedőt a fájdalom iránt.

Különböző készítményekben volt kapható, többek között folyékony italként, valamint por formájában, cigarettában, sőt, még injekciós készletként is. Bár a századfordulón a kokaint, mint összetevőt fokozatosan kivonták a forgalomból, mivel a „kokainizmus” egyre nagyobb aggodalomra adott okot közegészségügyi veszélyei miatt. Az amerikai kormány törekvését, hogy a koffeint is kivonja a forgalomból, a Coca-Cola vállalat azonban sikeresen megakadályozta.

Kokain-melléktermék a gyógyszeriparnak

Később a cég még reklámkampányokat is indított, amelyekben a koffein egészségügyi előnyeit mutatta be. A Coca-Cola 1940–1950-es évekbeli marketingje úgy reklámozta az italt, mint reggeli szemnyitogatót és a forró reggeli italok egészséges helyettesítőjét. Ez a „reggeli kóla” promóció jól szemlélteti azt, hogy a márka még mindig törekedett italának gyógyhatású elixírként árusítására.

A világ egyik legnagyobb italgyártó vállalata egykor kokaint tett a kínálatába, most a Coca-Cola a kábítószer melléktermékét adja el a gyógyszeriparnak.

Napjainkban a kokaleveleket „dekokainizált” ízesítő összetevő előállítására használják, míg a maradék mellékterméket a Mallinckrodtnak, egy opioidokat gyártó vállalatnak adják el, amely a fogorvosok által gyakran használt zsibbasztószert gyárt. Korábbi jelentések szerint évente több, mint 500 tonna levelet dolgozhatnak fel a gyárban. A közelmúltban megjelentek hírek, amelyek szerint a Coca-Cola italgyártó vállalat komoly tárgyalásokat folytat közös partnerségről az Aurora Cannabis vállalattal, Kanada egyik legnagyobb kannabisztermelőjével, hogy CBD-vel kevert italokat vezessenek be a piacra.

Hagyományos üdítő helyett marihuánaital?

A Canna Cola, Orange Kush és Doc Week marihuánatartalmú üdítők már 2011-ben megjelentek. Mivel a fogyasztók egyre inkább elhagyják az üdítőitalokat más típusú, több koffeint vagy kevesebb cukrot tartalmazó italok javára, az olyan vállalatok, mint a Coca-Cola kétségbeesetten keresik a módját annak, hogyan tudnak talpra állni a csökkenő eladásokból. Tavaly nyáron a vállalat azt állította, hogy nem érdekli őket a marihuána vagy a kannabisz. Az italipar sok más szereplőjével együtt szorosan figyelik a nem pszichoaktív CBD növekedését a funkcionális wellness italok összetevőjeként szerte a világon, de még nem hoztak döntést. Az Egyesült Államokban a funkcionális italoknak nem kell bizonyítaniuk, hogy az egészségre vonatkozó állításaik igazak, mert a hagyományos élelmiszerekhez hasonlóan csak olyan összetevőket kell tartalmazniuk, amelyeket biztonságosnak ismertek el.

A Coca-Cola – összhangban azzal a nézettel, hogy a CBD nagyobb potenciállal rendelkezik a mainstream elfogadottság tekintetében – fontolgatja, hogy a THC-tartalmú italokkal szemben a CBD-tartalmú italok piacára lépjen.

A Dki kiemelte: a CBD jelenleg elterjedt hatásainak többsége nem bizonyított, ezek olyan előzetes bizonyítékokon alapulnak, mint például állatkísérletek, vagy nagyon kis számú emberek bevonásával végzett humán vizsgálatok. A CBD egyetlen jóváhagyott felhasználása a gyermekkori epilepsziás görcsrohamok kezelésére vonatkozik.