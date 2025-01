Van, ahol már egy hét után látszik a romániai határnyitás eredménye

– A várakozásunk tökéletesen beigazolódott. Már az ünnepek alatt is nagyjából 20 százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma az előző év hasonló időszakához képest, de január elseje után ez még további húsz százalékkal nőtt a forgalmi adatok alapján – mondta Gergely Gábor, a makói Hagymatikum fürdő igazgatója a Délmagyarországnak. Hozzátette, számítottak növekedésre, de ekkorára nem. Már a múlt év végén azt nyilatkozta, nagy reményekkel tekint Románia schengeni övezethez való csatlakozására. Bízott abban, hogy a várakozás és az ellenőrzéssel járó tortúra megszűnése még vonzóbbá teszi a Hagymatikumot, amire – mint most elmondta – már tavaly november vége óta készültek a dolgozói létszámmal, a fogyó eszközök feltöltésével és a román piacot megcélzó marketinggel is.

Az igazgató szerint

jókor jött a bővítés, mert a régi fürdő ennyi vendéget már nem tudott volna fogadni, például az öltöző sem lett volna elég nekik.

– Így is előfordult egyszer-kétszer, hogy valakinek azt kellett mondanunk, jöjjön vissza kicsit később, egy óra múlva már valószínűleg szabadul fel hely – emlékezett vissza a fürdővezető. Aki így járt, kárpótlásul kedvezménykupont kapott.

Gergely arról beszélt, hogy a szerbiai vendégkör figyelmét is igyekeznek a román határnyitás előnyeire irányítani. Mint fogalmazott, a kelet-bácskai térségben élők jobban járnak, ha Röszke helyett a romániai Zsombolya felé indulnak, mert kétszeri határátlépéssel ugyan, de várakozás nélkül juthatnak el a Maros-parti városba.

Várakozók a Hagymatikum jegypénztáránál Fotó: Délmagyar/Szabó Imre

– Gyulán keresztül érkeztem Makóra, még hétfőn. A határon senki sem tartott fel minket, sokkal könnyebb így utazni – mondta a határnyitás friss tapasztalatairól a makói Hagymatikum egyik vendége, a székelyudvarhelyi Demény Attila. Elárulta, régi visszatérő vendég, a családdal évente kétszer-háromszor eljönnek Makóra. Azt is hozzátette: több határközeli fürdőt kipróbáltak az évek során, de végül a makói mellett döntöttek, többek között azért, mert itt mindig kedves kiszolgálásban van részük.

Mint arról lapunk beszámolt, Románia csaknem negyven, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határátkelőjén megszűnt a rendszeres határellenőrzés január elsejétől, amikor az ország a schengeni övezet teljes jogú tagjává vált. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Az országhatár átlépésére készülő utasoknál azonban továbbra is kell lennie érvényes útlevélnek vagy személyi igazolványnak.