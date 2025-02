A balliberálisokat nem érdekli a sajtószabadság, amikor jobboldali újságírókat ér támadás

Szombatra szervezett bírótüntetést Budapestre az Amnesty International, a demonstrációra pedig a Pesti Srácok stábja is kilátogatott. Ahogy azt lapunk is megírta, Varga Ádám és az operatőre kizárólag tudósítani szeretett volna a helyszínen, nem provokáltak, nem keresték a konfliktust. Ehhez képest a baloldali, „szeretetországra vágyó”, jogállamot követelő tüntetők rájuk támadtak. A balliberális támadót az sem zavarta, hogy a helyszínen rendőrök is voltak, amikor pedig a Pesti Srácok munkatársai a szervezőkhöz fordultak segítségért, ők egyszerűen elhajtották őket.