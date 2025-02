A baloldali média rántotta le a leplet Magyar Péter hazugságáról

„Politikai porond? Még viccnek is rossz!”

Már az első alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lépett – a Partizánnak adott tavaly februári interjúban –, olyat állított, amit később ő maga cáfolt. Magyar Péter azt mondta a műsorvezető kérdésére: „viccnek is rossz”, hogy a politika porondjára akarna lépni. Alig telt el néhány hét, március közepén már egyértelművé vált, hogy Magyar politikai szervezetet épít, pártot alapított, elindult a június 9-i választásokon és európai parlamenti mandátumot szerzett.

Hazugság az ATV-ről

Előfordult olyan eset is, amikor egyértelműen dokumentált tényeket tagadott le a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter június 10-én az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt vetette a műsorvezető szemére, hogy március 28. és május 3-a között nem hívták be a televízió adásába. Rónai Egon ezt cáfolta, és egy dokumentumköteget is átadott Magyarnak, amiben részletezték a meghívásokat dátum szerint.

A politikus ekkor felugrott a székéből és sértődötten kiviharzott a stúdióból. Később még az ATV részletes tényközlése után is „hazug narratívának” nevezte a csatorna állításait, és az sem zavarta, hogy 2024. április 8-án konkrétan szerepelt is az Egyenes beszédben.

Valótlanság arról, hogy soha nem bántotta a feleségét

A múlt év tavaszán egy kaposvári kampánygyűlésén a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter a Frizbi tv-nek adott interjúban nem mondott olyat, hogy bántotta volna, „olyat viszont mondott, hogy ő engem igen”.