A Soros-hálózathoz kapcsolódik az illegális nemváltó műtétek miatt letartóztatott doktornő

A Soros-hálózattal hozható összefüggésbe az a doktornő, akit múlt hét végén tartóztattak le a kiskunhalasi kórházban férfi orvos társával együtt – derítette ki a Bors.

Mint arról lapunk már hírt adott, a rendőrök kötelességszegéssel elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják a két orvost, akik nemátalakító műtéteket végeztek, amikor a kórház felszerelését illegálisan használva operáltak át férfiakat nővé vagy nőket férfivá a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint.

Nemátalakítás közpénzből

Az említett doktornő a műtétekért egyenként hatszázezer és egymillió forint közötti összeget kért. A magánrendelése mellett a kórházban is dolgozott, így el tudta végezni a beavatkozásokat egy másik orvossal közösen az állami intézményben, a munkaidején kívül.

Az orvosok a kórház infrastruktúráját használták az operációkhoz, és a közfinanszírozott ellátásban műtöttek, a beavatkozások után pedig a betegek kórházi ellátást kaptak.

Az Origó kiderítette, hogy az őrizetbe vett doktornő, B. Noémi a kiskunhalasi kórházban urológusként dolgozott, és évek óta nagy érdeklődést mutatott a nemátalakító műtétek iránt, valamint a magánrendelőjében plasztikai sebészeti beavatkozásokat végzett.

A másik orvos a kiskunhalasi kórház sebészfőorvosa, S. Károly, egy köztiszteletben álló személy a településen. Kiemelkedő munkájának köszönhetően még elismerést is kapott három évvel ezelőtt, pedig akkor már titokban pénzért végzett nemátalakító műtéteket a kórházban.

Soros alapítványától jöhetett a pénz

A Bors információi szerint a Soros-birodalom zászlóshajójaként működő Nyílt Társadalom Alapítványok az egyik legnagyobb finanszírozója a különböző LMBTQ-szervezeteknek.

A The Washington Times egyik korábbi cikkében azt írták, hogy a New York-i székhelyű Global Action for Trans Equality (GATE) 244 ezer dollárt, vagyis közel százmillió forintot kapott a Soros-féle alapítványtól.

A finanszírozás fő célja az LMBTQ-szervezetek összefogása, hogy minél hangosabban tudják terjeszteni a legjobb gyakorlatokat és az adománygyűjtési tanácsokat, és tőlük mehetett a pénz ahhoz a szervezethez, amelynek a kiskunhalasi doktornő is a tagja.

Az amerikai lap cikkének az a címe, hogy Soros kinyitja a pénztárcáját, hogy átalakítsa Amerikát. A Nyílt Társadalom Alapítványok a Transznemű Egészségügyi Világszervezetre (WPATH) többször is hivatkozik a különböző kiadványaiban.

Az előzetes letartóztatásba helyezett doktornő közösségi oldalán fellelhető nyilvános információkból az látható, hogy a WPATH teljes jogú tagja. Az elmúlt években több botrány is beárnyékolta ennek a szervezetnek a működését, amelyek közül talán az egyik legsúlyosabb, hogy

minden lehetőséget kihasználva támogatják a kiskorúak nemváltó műtétjét.

Útmutatójuk alapján mind a melleltávolítást, mind a nemi szervek átműtését sztenderd eljárásnak tekintik a nemi identitászavaros kiskorúak esetében.

Bebizonyosodott: valós veszély az óvodai nemátalakítás

Egy 2017-es kutatásban az állt, hogy a WPATH-tal kapcsolatban álló sebészek számára „a kor csak egy szám”, és egyre több, vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be, vagyis náluk női külső nemi szerveket alakítanak ki.

Laura Kuper, a WPATH útmutatójának szerzője amellett érvelt, hogy a fekete lányok esetében már 10-11 éves korban elérhetőnek kellene lennie a mell-levétel lehetőségének.

A letartóztatás nagy pofonként érhette az Orbán-kormány gyermekvédelmi törvényét rendszeresen támadó magyarországi LMBTQ-szervezeteket, hiszen úgy igyekeztek beállítani a nemátalakítást, mintha Magyarországon nem létezne.

A humen­online nevű, homoszexuális propagandát folytató internetes lap például magánóvodákat keresett fel, mert velük akarta kimondatni, hogy hazánkban nem folyik felvilágosítás a nemváltó műtétekről.