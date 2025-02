Balhéztak ma a német antifa tárgyalása előtt a bíróságon, Kocsis Máté helyretette a dolgokat

„Pár szélsőséges kommunista antifa 2023-ban idejön Magyarországra, válogatás nélkül embereket vernek az utcán, majd hazamennek, és a következményeket sem vállalják” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté arra reagálva, hogy kisebb rendzavarás alakult ki ma a bíróság épülete előtt, amikor az antifaperek egyik vádlottját hallgatták meg. A politikus kiemelte,

az egyik, bizonyos Ilaria Salis nevű vadkommunista az európai parlamenti mentelmi joga mögé bújik az igazságszolgáltatás elől, a másik kettő ma meg a bíróságon cirkuszol. Ez Jámbor András antifa kultúrköre.

Kocsis a bejegyzésében elmondta, azok a személyek és csoportok, akik és amelyek ma a törvényszék előtt tüntetnek, azok az erőszakot és a vérontást támogatják, és bűnözőket mentegetnek.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ha valaki véresre ver egy másik embert az utcán, az bíróság elé áll. Üzenjük a külföldi szélsőségeseknek: itt ez a szokás. Az, hogy ők rémülten el akarják kerülni a számonkérést a bíróságon, nincs rendben. Kell, hogy legyen következménye az ügynek itt, Magyarországon!

– jelentette ki a politikus, majd elmondta, a magyar kormány és az igazságszolgáltatás szervei továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a német igazságszolgáltatás adja át azokat is, akik ellen ott folyik most eljárás.

Ha volt elég bátorságuk itt elkövetni a bűncselekményt, legyen bátorságuk itt vállalni a következményeket!

– zárta a bejegyzését Kocsis Máté.

Ma is tárgyalják a Fővárosi Törvényszéken a 2023-as antifatárgyalások ügyét. A tárgyalás reggelén pedig antifasiszták kezdtek tüntetésbe a törvényszék épülete előtt. A kevesebb mint ötvenfős külföldi antifasiszta társaság a német Maja és Simeon Trux szabadon engedését követelte, és azt, hogy ne adják ki őt Magyarországra.