Baranyi Krisztina politikai tisztogatásba kezdett, most már ehhez a testületi többséget is magáénak tudhatja. Az egészségügyi szolgálat vezetőjét korábban is próbálta eltávolítani, de akkor még a testületben voltak ellenlábasai, erre a ciklusra minden akadály elhárult, a polgármester szabad kezet kapott, így beteljesítheti politikai bosszúját – mondta a Magyar Nemzetnek Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A kormánypárt helyi vezetője kitért arra, hogy a szakrendelő vezetőjének maradása érdekében a munkatársai aláírásgyűjtésbe kezdtek.

Gyurákovics Andrea szerint Baranyi többször próbálkozott eltávolítani a szakrendelő vezetőjét



– Mechler András bűne, hogy szakmailag, politikamentesen végzi a munkáját, ugyanis évtizedek óta, politikai hatalomtól függetlenül szolgálja a ferencvárosiakat. Munkatársai teljes mellszélességgel kiállnak mellette, tiltakozásul a képviselőknek eljuttatták az összegyűjtött aláírásokat. Baranyi, aki mindenképpen baloldali kádert akar Mechler András helyére ültetni, egyből két jelöltet is talált – húzta alá Gyurákovics Andrea.

A csütörtöki képviselő-testületi ülésen döntenek Mechler András igazgató sorsáról, aki most is beadta pályázatát a saját maga által betöltött pozícióra.

A jelenlegi vezető 1998 óta dolgozik közmegelégedésre a ferencvárosi egészségügyi intézményben, ennek ellenére úgy fest, hogy mennie kell.

A pozícióra jelentkezett a kormányzatot rendre bíráló Rékassy Balázs fővárosi egészségügyi tanácsadó, aki Karácsony Gergely főpolgármester mellett tevékenykedett. Nem ő az egyetlen, aki a főpolgármester mellől Ferencvárosba került, kerülhet. Korábban megírtuk: Karácsony kabinetfőnöke, Ba­logh Samu a FEV IX. Zrt.-ben lett igazgatósági tag.



Az egészségügyi intézmény vezetői posztjára pályázik még a Fideszből 1994-ben az SZDSZ-be átlépő Ungár Klára, akitől a DK-s Trippon Norbert újpesti polgármester is gyorsan megszabadult.

Az újpesti testület baloldali többsége egységesen utasította el Ungár újabb öt évre szóló kinevezését. Mint ismert, Ungár a IV. kerületben politikai alku alapján került a szakrendelő élére. A 2019-es önkormányzati választáson a nyertes újpesti baloldal párt­alapon felosztotta egymás közt az önkormányzati pozíciókat. Azt nem lehet tudni, hogy Ferencvárosban ­van-e ilyesmiről szó.