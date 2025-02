Gyurcsány elfelejtette, hogyan gazdagodott meg? – Segítünk neki!

Kísért a múlt

Miközben Gyurcsány Ferenc a minapi Facebook-bejegyzésében egy önzetlen, etikailag is kifogástalan életet élő államférfiúnak igyekezett magát beállítani, a közéletben nem annyira tájékozott magyarok is kapásból több példával tudnák cáfolni a DK-elnök képzelt erényeit. Már az is szimbolikus jelentőségű, hogy a Gyurcsányék hol laktak egészen a közelmúltig. Alig néhány héttel azután, hogy 1994-ben Gyurcsány megismerte későbbi harmadik feleségét, Dobrev Klárát, oda is költözött hozzá a Szemlőhegy utca 42.-be. A szóban forgó épületnek komoly történelmi múltja van: Rákosi Mátyás hatalomra kerülése után államosították, az egykori zsidó tulajdonosoktól elvett épületbe Apró Antal költözhetett be. Apró Piroska és lánya, Dobrev Klára a 159 négyzetméteres „szociális bérlakást” 1995-ben vásárolta meg a II. kerületi önkormányzattól. A vételár alig tíz százalékát kellett letenniük, a maradékot 25 év alatt törleszthették. A villát ezt követően társasházzá alakították, ráhúztak egy emeletet, úszómedencét építettek benne. Elkülönített lakrészeket alakítottak ki Dobrev Péternek és Apró Piroskának, illetve Dobrev Klárának és az időközben odaköltöző Gyurcsánynak. Közel 30 évig ott is laktak, s noha tavaly másik ingatlanba költöztek, a patinás épület Gyurcsány saját bevallása szerint továbbra is felesége és az anyósa tulajdonában van.

A villa felújításának története annak is példája, hogy a család minden forintért lehajolt. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára még 1995-ben hozta létre a Fittelina Kft.-t, amelynek tulajdonosai és vezető tisztségviselői is ők voltak. Dobrev később átengedte a cégnek az ingatlan hasznosításának jogát. A társaság így értelemszerűen megkapta a 159 négyzetméteres lakás bérbeadási jogát is. A vállalkozás az épületen felújítást és értéknövelő beruházást hajthatott végre. Mivel Gyurcsányék saját cégük költségén építették át a villát, jelentős összegekhez jutottak. A Fittelina ugyanis a beruházás több mint tízmillió forintos áfáját visszaigényelhette az államtól. Nyilván ezt magánszemélyként nem tehették volna meg. A Legfőbb Ügyészség 2006-os állásfoglalása szerint az ügyben nem vetődött fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja.