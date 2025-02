Halállista: az apját is ki akarta iktatni a férfi, aki az V. kerületben meggyilkolta a feleségét a gyanú szerint

A férfi január 29-én megverte a nőt, utána valahogy elérte, hogy megfulladjon, majd felgyújtotta. A Tények videójából kiderül az is, hogy az ír férfi egy halállistát is írt, amelyen a saját apja és mostohaanyja neve is szerepelt. Állítólag a férfi a volt feleségét évekig bántalmazta, aki feljelentést is tett. Elmenkülni az országból nem tudtak, mert a gyerekek útlevelét a férfi eltette.

Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, végül fojtogatta

– mondta egy névtelenséget kérő barát. Közben hazaért a lánygyermekük, feltehetően emiatt maradt életben a nő. Ezt követően állítólag a családja is elfordult a férfitól. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, az ügyészség megállapította, hogy a férfi előre kitervelten emberöléssel gyanúsítható megalapozottan és letartóztatták.

A férfi tagadta a gyilkosságot és nem tett vallomást.