Harley Quinn és a Squid Game uralja az idei farsangi szezont + videó

A gyerekek főképp filmes hősöknek öltöznek be farsangkor, a felnőttek pedig inkább egy meghatározó korszak ruháit szeretnék magukra ölteni a jelmezes időszakban – árulta el a Somogy Vármegyei Hírportálnak egy kaposvári jelmezkölcsönző tulajdonosa.

A farsang a mozgó ünnepeink egyike: minden évben vízkeresztkor indul és húshagyó keddig, vagyis a húsvét előtti nagyböjt megkezdése előtti utolsó napig tart. A karneválok szezonja idén március 4-ig tart.

Tóthné Paska Andrea szerint vannak örök klasszikusok és a legújabb mozifilm hőseinek karakterei. Így a kisebb lányok hercegnőnek és királylánynak szeretnének beöltözni, a nagyobbak viszont már Joker barátnőjének, Harley Quinn-nek. A kisfiúknál továbbra is népszerű a katona, a rendőr és a tűzoltó, a nagyobbaknál viszont a dél-koreai sorozat, a Nyerd meg az életed (Squid Game) szereplői.

A kaposvári jelmezkölcsönzős arról is beszélt a hírportálnak, hogy a felnőttek nem a mozivászonról keresnek ruhákat, inkább a viccesebb vagy retró kategóriában gondolkodnak, így a trapéznadrág, a csillogó, flitteres felső biztosan elengedhetetlen kelléke az idei farsangnak.

Joker barátnője, Harley Quinn az idei farsangi szezon egyik kedvenc karaktere (Forrás: Pexels)

A karneváli időszak legnagyobb klasszikusa: a fánk

A farsangi időszak hazai ékköve a mohácsi busójárás, ahol rémisztő maszkokkal űzik el a telet. Más országokban viszont inkább a színpompás, látványos karneváloké a főszerep. A Mindmegette egyik cikkében felidézi, hogy a leghíresebb mulatság a farsangi időszakban talán az olaszországi velencei karnevál, amit a 13. század óta rendeznek meg. A maszkviselés célja kezdetben a társadalmi különbségek elfedése volt, ma már inkább a kreatív ötletek megvalósítására nyújt kiváló alkalmat.

Mindegy, milyen film fut a mozivásznon, a busójárás hagyománya örök a farsang idején (Fotó: Mohácsi Busójárás)

Ami a látványt illeti, a riói karnevál sem marad alul, amit joggal nevezhetünk a világ leggrandiózusabb eseményének, ahol a brazil szambaiskolák képviselői fényűző maskarában versenyezve kápráztatják el a parádéra érkezőket. Szintén híres az egyesült államokbeli New Orleansban megrendezett Mardi Gras is, a hatalmas felvonulást a nagyböjt előtti kedden tartják. A neve is utal a hús elhagyása előtti utolsó nagy lakomára, ahol a hedonizmusé a főszerep. A parádé színei a zöld, a lila és az arany, amelyek az igazságot, a hatalmat és a hitet szimbolizálják.

A farsanghoz kötődő ételek többnyire laktató, húsos fogások, hiszen ennek az időszaknak a végén kezdődik a böjt, így ez az utolsó alkalom a kiadós ételek elfogyasztására. A nehéz, zsíros fogások mellett a legnagyobb szerepet az olajban kisütött desszert, azaz a fánk kapja, amelyet számtalan módon elkészíthetünk és kiélvezhetünk.