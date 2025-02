Jelentősen javult a vonatok pontossága – indul a MÁV nagyszabású fejlesztési programja

A menetrendszerűség javítása érdekében a MÁV-csoport tovább folytatja a vontatójárművek korszerűsítését és a vasúti pályák felújítását. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán ismertette a vállalat legfrissebb eredményeit és terveit.

Nagy volumenű fejlesztések indulnak

A közlekedési akcióterv részeként egy 1+1 milliárd eurós infrastruktúrafejlesztési programot indítanak a következő másfél évben. Ennek keretében több mint 500 kilométeren újul meg a vasúti pálya. Bár a teljes körű felújítások még hátravannak, kisebb beavatkozások már most is javulást hoztak – például a 80-as vasútvonalon, ahol 7 százalékkal nőtt a vonatok pontossága. A Szombathely–Székesfehérvár vonalon is érzékelhető a fejlődés, bár a vágányzári menetrend miatt itt a javulás viszonylagos.