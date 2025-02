Egy hónapos luxusútra indult Indiába Márki-Zay Péter

Négyhetes indiai luxusnyaralásra indult vasárnap Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester egyik lányával utazott az ázsiai országba, és a tervek szerint például Nepálba is átruccannak – számolt be a Promenád.

A lap Márki-Zay Péter korábbi tájékoztatására hivatkozva azt írta,

a bukott miniszterelnök-jelölt négy teljes hetet pihen majd az egzotikus dél-ázsiai országban, miután kivette az éves szabadsága felét, azaz húsz munkanapot.

Márki-Zay március 9-én vagy 10-én érkezhet majd vissza Magyarországra.

– Ritka lehetőség ez egy polgármesternek, hogy el tud menni szabadságra, most élni fogok vele. Én az egyik kislányommal, a harmadik lányommal fogok menni. Önök érezzék jól magukat addig is. Fogom tudósítani önöket majd erről az utazásról is. A munkatársaim természetesen végzik a dolgukat akár a közösségi oldalon, akár a városházán, tehát nem lesznek magukra hagyva, nem lesznek egyedül – fogalmazott a polgármester korábbi bejegyzésében, ahol úgy búcsúzott:

Indiába repülök, önök érezzék jól magukat addig is!

Márki-Zay Péter a Vásárhelyi Televíziónak nyilatkozva

„kitartást kívánt” a vásárhelyi polgároknak, amíg ő Észak-Indiában és Nepálban kirándulgat egy hónapon keresztül.

A Promenád megjegyzi, kitartásra szüksége is lesz a 42 ezer vásárhelyi lakosnak, a megyei jogú város első embere ugyanis akkor indult el a luxuskirándulásra, amikor gyakorlatilag az élet minden területén brutális díj- és áremeléseket hajtott végre az önkormányzat.

A vásárhelyi családok, a gyermeket nevelő szülők, az idősek és a rászorulók terhei is sok-sok téren 15-30 százalékkal emelkedtek, elég, ha csak a rendkívül durva menzai, parkolási, idősotthoni, temetői díjnövelésekre vagy a szociális bérlakások költségeinek jelentős felfelé tornászására gondolunk

– írta a portál.

A cikkből az is kiderül, hogy Márki-Zay Péter a január 12-i élő bejelentkezésében azt mondta, 215 ezer forintért vásárolta meg repülőjegyét. Feltételezve, hogy Márki-Zay a gyermeke repülőjegyét is kifizette, 430 ezer forintba kerülhetett apának és lányának csak a repülés – olvasható a cikkben. A Repjegy.hu adatai szerint 1 261 300 forintért is kínálnak repülőjegyet Delhibe. Ugyanakkor a Skyscanner adatai szerint jelenleg

egy Budapest–Delhi repülőútra a legolcsóbb jegy 229 723 forint, ám ez az utazás 29 órát vesz igénybe.

Az oldal gyűjtése alapján ár-érték arány szempontból a legjobb választás a 354 910 forintba kerülő jegy – ez a járat 11 óra 33 perc alatt éri el az indiai várost Budapestről –, míg ha a leggyorsabb utat (9 óra 55 perc) akarja választani valaki, akkor 833 641 forintot kell kifizetnie. A fenti összegek fejenként értendők és a turistaosztályra vonatkoznak. Ha ennél jobb helyen akar valaki ülni, akkor már a következő kategóriáért, a prémium turistaosztályon való repülésért ötszázezer–egymillió forint közötti összeget kell kifizetni személyenként.

A Promenád megjegyzi azt is, hogy

friss vagyonnyilatkozata szerint Márki-Zay Péter havonta bruttó 2,6 millió forintot keres, amihez 15 százalék költségtérítés jár. A településvezetőnek jelenleg ugyanakkor 1,6 millió forint készpénze van, ennek nagy része amerikai dollár és indiai rúpia, amit nagyon előrelátóan az utazásához váltott.

Bár a hódmezővásárhelyiek döntő többsége nyilván nem engedhet meg magának egy hónap folyamatos üdülést – pláne Indiában nem –, úgy tűnik, Márki-Zay Péternek bőven futja erre. A jelek szerint nem jelent neki gondot, hogy ebből a fizetésből repülőjegyeket vásároljon Indiába, és megszervezzen egy hosszú luxusutazást magának és a legkisebb lányának.

Márki-Zay Péter egy hónapra hagyja el városát. Joggal merül fel a kérdés, vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi ideig tudják nélkülözni? Vajon megengedhetné ezt magának egy pedagógus, egy bolti eladó vagy egy porcelángyári munkás? S vajon a polgármesteri munka, a városvezetői szolgálat olyan, amibe ez lazán belefér?