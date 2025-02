Még a nagymamának is köze lehet a nyírábrányi pedofilügyhöz + videó

A Tények információi szerint az öt és tizenegy év közötti kislányok unokatestvérek, a család közösen nevelte őket, de a nagyapjuk és a nagyanyjuk, sőt az egyikük apja is gyomorforgató dolgokat művelt velük. A két férfit már január elején letartóztatták, a napokban pedig az 56 éves nagymama csuklóján is kattant a bilincs, ugyanis a rokonok szerint ő is részt vett a kislányok bántalmazásában.

Az egyik ötéves gyermek beszámolója szerint a mamája vitte át az ágyukba, amikor a nagyapjával aktust folytattak, ugyanis a férfi csak úgy tudott „szexuálisan kiteljesedni”, ha közben az óvodás unokáját nézte. A kislány erről sokáig nem mert beszélni, mert életveszélyesen megfenyegették és csúnyán meg is verték őket – írja a Haon. Az unokák megrontását orvos szakértő és pszichológus is megerősítette. A nagyapa gombászni is elvitte őket, akkor mind a négy gyermeket zaklatta.