Munkáshitel: egy hónap alatt több mint kilencezer igénylés érkezett be

„Soha nem látott sikere van a munkáshitelprogramnak” – fogalmazott közösségi oldalán Varga-Bajusz Veronika, aki elmondta azt is, az elmúlt időszakban több mint kilencezer igénylés érkezett be a munkáshitelre, 2600 esetben már folyósították is, és ötezer kérelem van elbírálás alatt.

A fiatalok tudják, hogy ez egy olyan lehetőség, egy olyan bizalom inrántuk, amellyel biztos karriert építhetnek.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, január elsejétől a kormány munkáshitel-lehetőséggel segíti a 17 és 25 év közötti korosztályt. A konstrukció maximum négymillió forint kamatmentes hitel igénylésére ad lehetőséget, amely szabadon felhasználható, és legfeljebb tízéves futamidő alatt törleszthető; maximális hitelösszeg és futamidő esetén a havi törlesztőrészlet 35 ezer forint.

Amennyiben az igénylők otthonteremtésre fordítanák a munkáshitelt, a babaváró hitellel és a csok plusszal kombinálva akár 65 millió forint támogatott forráshoz is hozzájuthat egy családalapító házaspár, és gyermekek érkezése esetén élhetnek a törlesztés felfüggesztésével, illetve a tartozás egy részének vagy teljes egészének elengedésével.