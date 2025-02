Öt év alatt egyetlen nagyobb saját projektet sem indított el a főpolgármester

Hiába ígérte Karácsony Gergely, hogy park épül a Városháza mellett, felújítják a Népligetet, megújul a Nagykörút, átalakítják a rakpartot és megépül a pesti fonódó villamos hálózat is. A főpolgármester az első ciklusa előtt programjában „budapesti nagyerdőt” ígért, ebből a mai napig nem lett semmi. Tervek, ígéretek vannak, ám a látványos fényképeken kívül semmi sem került még tervezőasztalra sem. Ezzel szemben gombamódon szaporodtak a „gerikarók” az Üllői úton, a Nagykörúton és a Váci úton. Karácsony Gergely a kerékpárutak építését letudta sárga festékcsíkokkal, amelyet vagy az autók sávjából, vagy felszámolt parkolóhelyek árán valósított meg, elenyésző forrásból. A közösségi költségvetésnek köszönhetően felfestett néhány zebrát és kihelyezett néhány padot. Pontosan három közvécét telepített Budapesten.

Megjegyzendő: a közösségi költségvetés kis volumenű projektjeivel is elmaradásban van.

Emellett nyaranta lezárta az autóforgalom elől a pesti alsó rakpartot és kihelyezett néhány raklap bútort, majd mobil pálmafákkal zöldítette az aszfaltot. Az előző ciklusban ugyan két nagyobb beruházást befejezett, mint a Lánchíd felújítása vagy a Blaha Lujza tér átépítése. Ám ezeket még a Tarlós István vezette főváros készítette elő és rendelt mellé forrást. Ráadásul a közösségi közlekedést érintő CAF villamosok és az önjáró trolik beszerzését is a korábbi vezetés indította el, kötött rá szerződést és adott forrást. Karácsony-féle vezetésnek csak befejeznie kellett az elindított folyamatot.

Míg az előző vezetés megvalósította a budai fonódó villamos hálózatot, úgy tűnik, hogy a pesti „testvérére” várni kell még. Ráadásul Karácsonyéknak a dél-budai fonódó villamos vonalat sem sikerült befejezniük, Budafokon továbbra is négy megálló várja, hogy becsatlakozhasson a dél-budai fonódóba.

Ezek közül van egy olyan megálló, ahol 2025-ben a sínekre ugrálnak le az utasok. Ezzel szemben most a főváros a belváros szívében, a Bajcsy-Zsilinszky úton terveztet villamosvonalat. A tervek szerint alig több mint két kilométeres bővítéssel összekötnék a Budafokról és Kelenföldről a Deák térre tartó, illetve a Lehel tér és Káposztásmegyer közötti vonalakat. A tervezés várhatóan 2027-re fejeződik be, utána kezdődhet meg a villamosvonal építése. Azt azonban jelenleg nem lehet tudni, hogy a főváros miből fogja finanszírozni a vonal építését, ugyanis az uniós források kizárólag a tervezésre állnak rendelkezésre.

Karácsony azt is tervezi, hogy lebontja a Nyugati felüljárót. Egy ciklus semmittevése után megkezdte a Flórián téri felüljáró rendbetételét, de még mindig kérdéses, hogy mi lesz a népligeti rendkívül rossz állapotban lévő felüljárónak a sorsa. Ha már Népliget, a főváros egyik legnagyobb parkjának a rendbetételét is ígéri a főpolgármester, a Radó Dezső-terv szerint kulcsfontosságú projekt. Ezzel szemben egy ötletpályázati verseny győztesének a kihirdetése óta, a díjazott pályaművek alkotóiból összeálló konzorcium tavaly kidolgozta a park térszerkezeti jövőképét, amely útmutatóul szolgál a várhatóan ütemezetten megvalósuló parki felújítások összehangolásához. Ám azóta semmi sem történt a tervekkel, mindössze a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén a képviselők elfogadták Karácsony Gergely Népligetre vonatkozó előterjesztését, amelynek értelmében támogattak egy, a parkra vonatkozó fejlesztési tervet, és arra kötelezték a főpolgármestert, hogy számoljon be a dokumentumban foglaltak megvalósításának eredményéről, tegyen javaslatot a továbblépésre.

Az elfogadott javaslat értelmében azonban a főpolgármesternek csak 2028 decemberében kell beszámolnia a Népligetben történt fejlesztésekről. Azaz a következő három évben biztos nem kezdenek neki a közbiztonságilag rossz hírű park rendbetételének, nagy valószínűséggel a megvalósítás a következő ciklusra csúszik át.

Kérdés, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben lévő főváros él a Rákosrendező területének az elővásárlási jogával, akkor miből és mikorra lesz képes a Karácsony Gergely által megálmodott Parkvárost megépíteni? A főpolgármester annyit elárult, hogy a kormányhoz hasonlóan beruházók segítségét kéri majd, azaz gyorsan túl is adna a területen.

A Magyar Nemzet beszámolt arról: a főváros megvenné, majd befektetőknek értékesítené Rákosrendező területét, miközben a Bajnai Gordonhoz kötődő Wallis-csoportnak már elkészült konkrét tervei vannak Rákosrendező beépítésére. A Metropol írta meg, hogy Karácsony Gergely 2023-ban a WING nevű ingatlanfejlesztő cégen keresztül szövetkezett a Wallis-csoporttal azért, hogy megszerezze Budapest egyik legértékesebb építési területét, a Rákosrendezőt, akkor ez nem sikerült nekik. Ezt bizonyítja, hogy a Bajnai-féle Wallis ingatlanfejlesztőjének 2023 óta kész pályázati anyaga, részletesen kidolgozott hasznosítási terve van a területre. A lap információi szerint többféle bizonyítékok, felvételek is nyilvánosságra kerülhetnek arról, hogy Karácsonyék a WING-nek, tehát lényegében a Wallis vállalatnak akarták átjátszani a közel 100 hektáros területet.