Leszúrták a nagykörúti Geri-karókat + videó

Leszúrták a Geri-karókat a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a Nagykörúton. Szerintük a pollerek garantálják a kerékpáros-infrastruktúra biztonságosabbá tételét, aminek részeként

a Petőfi híd és a Nyugati tér között a meglévő kerékpársávok mellé szakaszosan elhajló pollereket is telepítenek, a kritikusabb útcsatlakozásoknál pedig piros burkolatfestéssel hívják fel a figyelmet a kerékpársávra.

Az Énbudapestem.hu városházi portál szerint a pollereket úgy telepítették, hogy azok nem járnak együtt a parkolóhelyek megszűnésével, vagyis a gépjárműveknek több helyen is be kell majd hajtaniuk a karók mögé, ha le akarnak parkolni. Ráadásul a Nagykörút többször megígért felújítása és átalakítása még a tervezőasztalig sem jutott el.

Karácsony Gergely főpolgármester harmadjára hirdetett társadalmi egyeztetést a Nagykörút jövőjéről 2020 óta.

Először közösségi tervezési kérdőív volt 2020-ban, aztán közösségi ötletpályázat 2021-ben, majd most egy újabb társadalmi egyeztetés 2024-ben. Mindeközben egy konkrét terv sem készült el. A BKK közölte, a Nagykörút újragondolásával kapcsolatban várják az emberek észrevételeit. A kérdőívet november 31-ig lehet kitölteni.

Vitatott pollerek

Mint a Magyar Nemzet megírta: Budapest baloldali vezetése korábban az Üllői úton a buszsávot alakította át bicikliúttá, amely rendkívüli módon 3,5 méter szélesre sikeredett. A sávot zöld, hajlékony műanyag cölöpökkel szegélyezték, amelyek ugyan nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára, de mögöttük a kisebb gépjárművek könnyedén tudnak közlekedni.

Arról is beszámoltunk, hogy a kerékpárosok lettek az abszolút győztesei a fővárosi költségvetés harmadik fordulójának. Biztossá vált ugyanis, hogy a Nagykörúton is kialakítják a vitatott pollerekkel elzárt kerékpársávokat, emellett azt is vizsgálják, hogy hová kerülhetnek még hasonló,

úgynevezett Geri-karókkal elzárt biciklisávok.

A fővárosiakat erősen megosztó pollerek telepítésének jogosultságát a főváros a közösségi költségvetésre alapozza, ezáltal a politikai felelősséget áttolják az ötlet beküldőjére és szavazóira, miközben a közel kétmillió főt számláló városban egy-egy nyertes ötlet néhány ezer szavazattal is befutó lehet az ötletpályázaton.

Összességében a közösségi költségvetés projektjeire mindössze néhány tízezren szavaztak három kategóriában, ezáltal egy szűk réteg akarata teljesül.

Mindemellett a végeredmény egyértelműen Karácsony Gergely főpolgármester politikai programját tükrözi vissza. Ez pedig nem meglepő, hiszen az ötletek előszűrésen mennek keresztül, majd a győztes ötleteket is a főpolgármester hagyja jóvá. Azaz olyan ötletre nem is lehet szavazni, ami a regnáló hatalomnak nem tetszik.