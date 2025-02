Playboy-címlapról körözési listára került az egykori magyar playmate

A Debreceni Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki Beke Ivett ellen – vette észre a dehir.hu. A rendőrségi körözési rendszer szerint az egykori playmate-et közokirat-hamisítás bűntette miatt keresik.

Hamis iratokkal próbált megúszni egy igazoltatást

A Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes a hírportál érdeklődésére közölte, hogy az ügyészség Beke Ivett ellen közokirat-hamisítás miatt emelt vádat. A nő jelenléte a bírósági eljárásban kötelező lett volna, ám ismeretlen helyre távozott, így a bíróság elrendelte a körözését.

A vádirat szerint Beke Ivett 2023 októberében Debrecenben egy bérelt autót vezetett, amikor a rendőrök igazoltatták. Az intézkedés során egy másik személy nevére kiállított vezetői engedélyt és lakcímkártyát adott át a hatóságnak. A rendőr azonban azonnal ellenőrizte az adatokat a központi nyilvántartóban, és kiderült, hogy az iratok nem a nő nevére szólnak. Miután lebukott, elismerte valódi személyazonosságát, és bevallotta, hogy jogosítványát korábban bevonták, ezért próbálta más nevével igazolni magát.

Egykori címlaplányból körözött személy

Beke Ivett – korábbi művésznevén Beke Yvett – a 2000-es években vált ismertté. Korábban hostessként és táncosként dolgozott, majd a 2006-os Playmate of the Year döntőse lett. Egy évvel később a Playboy címlapján szerepelt, 2009-ben pedig a CKM magazin is fotósorozatot készített róla.

Most azonban már nem a címlapok, hanem a körözési listák szereplője: a bíróság korábban büntetővégzést hozott az ügyében, ám mivel azt nem tudták kézbesíteni, végül elrendelték az országos körözését.