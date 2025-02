Puzsér nem bír leállni – Magyar Péter feltétlen támogatójának szemében a pedofil hajlamúak hősök

Puzsér Róbert továbbra sem gondolja, hogy a pedofília bűn lenne. Annak fényében, amit az egyik, a héten nagy nyilvánosságot kapott korábbi műsorában minderről kifejtett, nem meglepő a vasárnapi Facebook-bejegyzése – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Puzsér Róbert szerint a pedofília hajlam, nem bűn

Mások mellett a következőket mondta: „A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn.” (...) „Amikor képeket nézegetsz gyerekekről, és arra recskázol. Nyilvánvalóan azok a gyerekek nem gyerekpornóban szerepelnek, hanem mindenféle képeket találsz különböző gyerekekről. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben… ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van!

Egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül.

A balliberális publicista szerint a pedofilok alapíthatnak pártot

Ugyancsak a Transzparens Újságírásért Alapítvány bukkant rá arra a felvételre is, amiben Puzsér a következő érveket sorakoztatta fel amellett, hogy a pedofilok is alapíthassanak pártot. Szerinte ugyan a pedofiloktól meg kell védeni a gyermekeket, de egy párt „nem d...gja meg” a gyermekeket. „Kérdés, hogy a demokráciától meg kell-e védeni a gyerekeket. Tehát fenyegeti-e őket a demokrácia, fenyegeti-e az, hogyha egy ilyen kifejezetten beteges és szociálisan, hát hogy is mondjam, káros szenvedély pártformátumot ölt. Az én szerintem nem, nem fenyegeti.

Én mindig annak vagyok a híve, hogy jobb, ha valami nyilvánosan zajlik, mint hogyha fű alatt zajlik.

A balliberális publicista okfejtegetései óriási vihart kavartak a magyar közéletben, Magyar Péter, a Tisza Párt vezére például nem merte bevállalni, hogy az e hét péntekre tervezett Sznobjektív című műsorban Puzsér Róbert kérdéseire válaszoljon.