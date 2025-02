Rapid délelőtti friss - Brüsszel az utolsó bástyája a globalista szervezeteknek + videó

Kemény munkára hívta a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőit Orbán Viktor a két párt kihelyezett frakcióülésén. A miniszterelnök beszédét részletesen elemezte Máté Patrik és Kreft-Horváth Márk a Rapid délelőtti műsorában. Újságíróink Trump elnök sajtótájékoztatóját is megvitatták.

Bőven lesz munkájuk a kormánypárti képviselőknek a jövő évi választásokig – fogalmaztak kollégáink, akik szerint a miniszterelnök egy „kemény harcra” hívta és készítette fel képviselőit a kihelyezett frakcióülésen. Hozzátették, a Soros-birodalom Brüsszelbe költözött, ahonnan hazánk rengeteg támadásra számíthat az elkövetkezendő egy évben. Orbán Viktor beszédéből kiemelték azt is, hogy a magyar gazdák is nagy bajba kerülhetnek, ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, ugyanis akkor nem kapnák meg a járandóságukat Brüsszeltől. Újságíróink hosszasan beszéltek arról, hogy mióta elkezdődött a háború, Brüsszel egy „gyorsító sávon” hozná be az Európai Unióba az ukránokat, holott másokat már egy évtizede előszobáztatnak, pedig a feltételeket teljesítették. Elmondták azt is, hogy mivel a békeszerződés egyik feltétele, hogy Ukrajna ne legyen a NATO tagja, ezért hajtanak arra a brüsszeliták, hogy uniós tag legyen keleti szomszédunk.

Ha már háború, közben Trump amerikai elnök sajtótájékoztatóját sem hagyták ki a beszélgetésből újságíróink, akik szerint a béketeremtő vezető tiszta vizet öntött a pohárba, sok üzenetet megfogalmazott Zelenszkijnek, így azt is, hogy tartsanak demokratikus választást az országban. További részletek adásunkban.

Borítókép: A miniszterelnök beszédét részletesen elemezte Máté Patrik és Kreft-Horváth Márk (Fotó: Képernyőkép - YouTube)