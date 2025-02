Szakad a hó, veszélyesek az utak + videók, fotók

Baranya, illetve Bács-Kiskun vármegye déli területein intenzíven havazik. A közútkezelő, ahol lehet, ott megelőző sószórást végez és az utak takarításán dolgozik.

Csak az induljon útnak, aki számára halaszthatatlan az utazás, és téli gumival van felszerelve a járműve

– figyelmeztetett az Útinform.

Belepte a hó Baját, fehérbe öltözött a város

Péntek délután elkezdett hullani a hó Baján, és bár a hőmérő nulla fokot mutat, a hideg sokkal metszőbbnek érződik. A szél időnként felkapja a friss pelyheket, és hófüggönyt von az utcák fölé. Az emberek sapkába burkolózva, sietősen lépkednek a ropogós havon, miközben a város lassan hófehér takaróba burkolózik.

Belepte a szakadó hó Baját, fehérbe öltözött a város (Fotó: Márton Anna)

A Sugovica partján már vastagon áll a hó. A folyópart csendesebb, mint máskor – csak a hulló hó nesze hallatszik. Az esti fények még varázslatosabbá teszik a látványt: a lámpák sárga fénye meg-megcsillan a puha hótakarón. Baja most egy igazi téli mesébe illő városképet mutat – olvasható a Bács-Kiskun vármegyei hírportál cikkében.

A sűrű hóesésben megcsúszott és árokba borult egy kamion Kiskunhalas közelében

Péntek este az eső, havas eső intenzív havazásba váltott át. Ahogy a hőmérséklet csökkenni kezdett, az utak vizessé, néhol hókásásakká váltak. A kora esti órákban Kiskunhalastól néhány kilométerre, Balotaszállás irányába egy kamion letért az útról és a rakományával együtt az árokba borult.

Árokba borult egy kamion Kiskunhalasnál (Fotó: Pozsgai Ákos)

A jármű Soltról indult és papírt szállított. Kiskunhalastól mintegy két kilométerre egy balra ívelő kanyarban megcsúszott a vizes úttesten, irányíthatatlanná vált és az árokba hajtva az oldalára borulva állt meg – mondta el a sofőr, aki nem sérült meg.

Mivel a kamion nem akadályozza a forgalmat, ezért a helyszínen nincs forgalomkorlátozás. Információk szerint a szerelvény műszaki mentése szombaton várható, amikor viszont forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Döbbenetes: egy terepjáró így húzza a hóban elakadt kamiont a Mecsekben

A reggel óta tartó, és délutánra egyre intenzívebb havazás a Mecsekben komoly fennakadásokat okozott. A Komló-Zobákpuszta és Hosszúhetény közötti szerpentinen több autó is elakadt, egy terepjáró pedig nemcsak egyterű családi autót, hókotrót húzott ki az árokból, hanem kamiont is felhúzott a havas, jeges úton. Minderről videót is készített a Baranya vármegyei hírportál egyik olvasója, aki lapnak azt is elárulta, hogy egy hosszúhetényi lakosé a terepjáró, amivel kihúzza a bajba kerülteket, és nem csak most.

Mint azt a HungaroMet közölte, péntek késő estig nagyobb bizonytalanság mellett elsősorban a Dél-Dunántúlon, majd a Dél-Alföld egyes részein fehéredhet ki a táj, de síkvidéken 5 centiméter feletti hóréteg létrejöttének előbbi tájakon is alacsony a valószínűsége. A Mecsekben viszont akár 5-10 centimétert meghaladó hótakaró is előfordulhat. Éjszaka, valamint szombat délelőtt az ország középső részén kialakuló összeáramlás mentén hózáporok előfordulhatnak.