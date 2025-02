Varga Judit örökségébe rúgott bele Magyar Péter

„A keddi Partizán-interjúban Magyar Péter az Áldozatsegítő Központok létrehozását álságosnak nevezte. Ezzel nemcsak azokat az elhivatott szakembereket sértette meg, akik nap mint nap az áldozatokért dolgoznak, hanem azokat is, akiknek ezek a központok jelentik az egyetlen kapaszkodót egy tragédia után” – írta mai posztjában Király Nóra, és azzal folytatta, hogy az Áldozatsegítő Központok nem politikai játszmák díszletei, hanem életmentő intézmények azok számára, akik bántalmazás, erőszak vagy más bűncselekmény áldozataivá váltak.

„Ezek a központok ott vannak, amikor egy nő félelemmel telve hagyja maga mögött az otthonát, mert a férje megverte. Ott vannak, amikor egy idős ember sírva ül le, mert kifosztották és nincs senki, akihez fordulhatna. Ott vannak, amikor egy fiatal lány remegve keresi a kiutat egy zaklatásból, mert minden ajtó bezárult előtte. Ha ennek a jelentőségét valaki szándékosan nem akarja megérteni, vagy csak politikai haszonszerzésből becsmérli, akkor ő nem a bajba jutott emberek oldalán áll!” – írta az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa, majd kifejtette, szerinte megdöbbentő, hogy

Magyar Péter ezzel a kijelentéssel nemcsak az áldozatok és a segítők munkáját kérdőjelezte meg, hanem azt az áldozatsegítő rendszert is,

amelynek elindításában volt felesége, Varga Judit kulcsszerepet vállalt, hiszen ő volt az, akinek az igazságügyi minisztersége idején nyílt meg az első központ és aztán sorra a többi is.

Varga Judit volt az, aki felismerte, hogy a bajba jutott embereknek valódi, gyors és hatékony segítségre van szükségük.

Mindenhol elérhető lesz a segítség

„Akkor lenne igazán jó, ha egy nap tényleg be lehetne zárni ezeket a központokat, mert nem lenne több áldozat, nem lenne több bántalmazás, nem lenne több olyan ember, aki segítségre szorul. De nem ilyen a világban élünk. Amíg egyetlen áldozat is van, akinek szüksége van ránk, addig itt leszünk. Ezért is célunk, hogy 2025 végére minden vármegyében legyen Áldozatsegítő Központ vagy pont.

Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel, Répássy Róbert államtitkárral és minden kollégámmal, akik az Áldozatsegítő Központokért dolgoznak, közösen kiállunk amellett, hogy ennek a munkának a fontosságát senki ne kérdőjelezhesse meg. Az áldozatok megérdemlik a védelmet. A segítők megérdemlik a tiszteletet” – tette hozzá Király Nóra.