Több mint háromszázmilliót nyúltak le a cipős csalók

Egy szegedi doktornő felületes vizsgálat alapján különböző gyógyászati termékeket írt fel főleg idősotthonok lakóinak, nyugdíjasklubok tagjainak kistelepülési szűrőnapokon. Olyan embereknek szóltak ezek a receptek, akiknek általában nem volt szükségük ilyen eszközökre.

A csaló orvosnak a betegek adataira volt szüksége, mivel ezekkel a receptekkel igényelt vissza két szegedi gyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó cég állami támogatásokat.

A termékek többsége C2-es gyógycipő volt, de akadt Boston-ortézis és térdrögzítő is. Ezek mind használhatatlanok voltak. A családi vállalkozásként működő cégekben vezető pozíciót töltött be egy idősebb férfi, a két lánya és a férfi egyik veje is.

A két vállalkozás több mint 300 millió forinttal károsította meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapekezelőt két év alatt.

A nyomozók megállapították, hogy a kft.-k ügyvezetői bűnszövetségben dolgoztak össze az ortopéd orvossal. A Baranya vármegyei rendőrök a nyomozás során beszereztek minden olyan iratot, amely alátámasztja a gyanút. Közel 800 tanút hallgattak ki, több millió forintot foglaltak le, több házat vettek zár alá, mire befejezték a nyomozást – ismertette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Több vármegyében csaltak

Több éve indult eljárás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapekezelőtől jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatások miatt. A gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalás évek alatt országos méretűvé vált. Legutóbb a hajdú-bihari nyomozók gyanúsítottak meg húsz olyan ortopéd orvost, akik végtag-amputáción átesett betegeket irányítottak egy protéziseket gyártó békéscsabai céghez pénzért cserébe.