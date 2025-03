Drogosok lepték el Józsefvárost

– A különböző addikciókkal küzdő személyek napi szinten rúgják be a társasházak kapuit, hogy bent békében lőhessék be magukat – mondta el Kozma Lajos közös képviselő, aki helyszíni bejáráson vett részt a VIII. kerületben Radics Béla fideszes fővárosi képviselő kíséretében. A bejáráson lapunk tudósítója is részt vett.

A józsefvárosiak legnagyobb problémája lett, hogy amióta a baloldali városvezetés ultraliberális módon közelíti meg a droghelyzetet, elharapódzott a probléma

– emelte ki a közös képviselő, majd hozzátette, évek óta kábítószeres bandák rúgják be a társasházak kapuit, és a lépcsőházakban lövik be magukat, illumináltan fetrengenek és tombolnak, megfélemlítve a házakban élőket.

Agresszívan vegzálják a lakókat, akik gyakorta félnek. Nem beszélve arról, mekkora terhet ró ez rájuk. Van olyan társasház, ahol egy év alatt több mint 27 alkalommal kellett zárat cseréltetniük. Ezeket a drogosokat a biztonsági kamera sem gátolja, vannak, akik még pózolnak is előtte. Sok esetben pedig nem lehet lekérni a kamerák felvételeit

– állította Kozma Lajos. Elmondása szerint a drogosok jelensége nem csak a Corvin-negyedben jelent meg újra, hanem a Palotanegyedben is.

Volt olyan társasház, amelynek a férfi lakói összeálltak, és megpróbálták kizavarni a lépcsőházba érkező drogosokat. Végül a rendőrség rajtaütött egy drogelosztón és a bandán. A rendőrség naponta jár ki egyébként az ilyen esetek miatt, köszönet a munkájukért. Józsefváros drog szempontjából már rég elesett, még a jobb részein is óriási problémát jelentenek a dílerek, akik iskoláknál és a szórakozóhelyek környékén kínálják az árut

– emelte ki Kozma.

Radics Béla elmondta, az elmúlt években Budapest nagy részén tarthatatlan állapotok kezdtek kialakulni a közterületeken. Kozma Lajos közös képviselő és Radics Béla az egyik drogosok által fenyegetett épületbe is ellátogatott. Az egyik lakó elmondta, az épületben jóformán mindenki drogos, éjszakánként pedig alig győzik a társasházból kizavarni a függőket, akik komoly fenyegetést jelentenek.