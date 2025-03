Kiderült, hogy ki lett a Balaton főépítésze

Ahogy a legjobb balatoni hajóknak is szüksége van hajóskapitányra, úgy a balatoni építésügynek is egy balatoni főépítészre! Örömmel jelentem be, hogy május 1-től Lengl Zoltán jelenlegi Zala vármegyei főépítész, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, elismert balatoni szakember tölti be az újonnan létrehozott balatoni főépítész tisztségét.