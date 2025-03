Kocsis Máté: Az ország szuverenitása nem játék!

Minden eszközzel megvédjük Magyarország szuverenitását – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett:

Az elmúlt években egyre gátlástalanabbul és egyre szélesebb körben avatkoztak be külföldi hatalmak, spekulánsok hazánk belügyeibe, – akár választási folyamatokba is –, emellett aktív lejárató tevékenységet folytattak Európa-szerte Magyarország ellen.

Tették ezt álcivil szervezeteken, megvett politikusokon és a magát függetlennek nevező médián keresztül – tette hozzá a frakcióvezető. Rámutatott: a finanszírozók saját pénzügyi, gazdasági, ideológiai és politikai érdekeiket akarták érvényesíteni a befolyásolási kísérletekkel.

Ezek visszaszorítása érdekében – amerikai mintára – több új szabályozást vezetünk be, melyek közül egyet az alaptörvényben is rögzítünk

– jelentette ki Kocsis Máté.

Az alaptörvény módosításának második része: „Más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár Magyarország területéről törvényben meghatározott feltételek esetén kiutasítható, ha tevékenysége Magyarország nemzeti szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát veszélyezteti” – ismertette a frakcióvezető az alaptörvény XIV. cikkét.

Az ország szuverenitása nem játék!

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy az alaptörvényt több pontos is módosítják, így a gyermekvédelemmel kapcsolatosan is. Kocsis Máté szerint ez a módosítás teszi lehetővé, hogy később más jogszabályokban is tovább erősítsék a gyermekek jogainak védelmét.