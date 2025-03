Köddé vált a rengetegben: a Mátrában is keresik az édesapát

Az elmúlt néhány napban többen is eltévedtek hazánk erdeiben, eltűnt túrázókat kellett kimenteni a Bükkből például. Az ő esetük szerencsésen végződött, de egy másik férfit azóta is keresnek. A Heol.hu azt írta, hogy két idős korú bajba került túrázóról is tudnak. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét hívták fel csütörtökön a késő este azzal, hogy két nő eltévedt a Bükkben. Egyikük kimerült, rosszul érezte magát, és sajnos azt sem tudták, pontosan hol vannak.

Az eltűnt túrázók keresésére riasztott bélapátfalvai önkormányzati és szilvásváradi önkéntes tűzoltók a Szalajka-völgy irányából indultak a Bükk-fennsíkra.

A kutatást nehezítette, hogy a bejelentőt nem sikerült telefonon elérni, nem volt térerő. Csak a szerencsének, és a mentésükre érkező, helyismerettel rendelkező szakemberek összehangolt munkájának köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Egy 62 éves férfi azonban március 9-én tűnt el fővárosi otthonából és azóta sem találják. A keresést az eltűnt férfi lánya a közösségi médiában is elkezdte, posztjához azt írta:

Eltűntként keresik Dénes Gábort

Forrás: police.hu

Apukám van a képen. Depressziós, tegnap vagy tegnap előtt hagyott egy levelet az ismerősénél hogy a Börzsöny, Pilis, vagy esetleg Vértes környékén van, az erdőben. Nem tudom mi van rajta, esélyes hogy az erdőben éjszakázik, telefonját kikapcsolta, elérni nem tudjuk. Ha valaki túrázás közben látná, akkor írjon privátban vagy ide a bejegyzés alá hogy rendben van-e. Köszönöm.

A rendelkezésre álló nyomok szerint akár a Kékes környékén is lehet.