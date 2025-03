Magyar Péter kiborult a főtanácsadója miatt, hatalmas balhé van a Tisza Pártban

Áll a bál Magyar Péteréknél Barati Ágnes vállalhatatlan ügyei miatt – árulta el egy, a Tisza Párt belső életére rálátó forrásunk, aki lapunknak elmondta: Magyar tajtékzott, miután kiderült, hogy főtanácsadója,

Barati Ágnes migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak.

Úgy tudjuk, az ügyből hatalmas veszekedés kerekedett. Az éppen külföldön tartózkodó pártelnök a telefonban üvöltözött kollégáival. Barati Ágnes pedig nem úszta meg következmények nélkül a dolgot.

Magyar Péter ugyanis büntetésül elvette főtanácsadójától a Tisza párti lista összeállításának feladatát, és Tarr Zoltán EP-képviselőre bízta azt.

Az egyelőre még nem teljesen világos, hogy végleg megrendült-e Magyar bizalma Barati Ágnesben vagy csak ideiglenes intézkedésről van szó, az mindenesetre egyértelmű, hogy a pártelnök komolyan csalódott a bizalmasában.

A párton belül ráadásul különösen kiélezte az amúgy is meglévő feszültségeket a főtanácsadó ügye, hiszen még mindig rengetegen vannak, akik ingyen dolgoznak, hogy segítsék Magyar Pétert. Az ő körükben hatalmas felháborodást okozott, hogy olyan nyerészkedő figurák, mint Barati Ágnes magas fizetést kapnak, miközben látszik, hogy mindenből csak hasznot szeretnének húzni.

Lőttek Magyarék uszító kampányának Barati botránya miatt

Forrásunk azt is elmondta, Magyar Péter azért is akadt ki annyira a főtanácsadójára, mert a Tisza Párt éppen egy komoly kampányt szeretett volna építeni a vendégmunkásokkal való riogatásra, amelyben azt hangsúlyozták volna, mennyire rontja a közbiztonságot és az emberek mindennapi életminőségét a külföldiek jelenléte egy-egy nagyobb gyár közelében. – Én a magam részéről annyira nem bánom, hogy ez a dolog most kútba esett, mert nem szeretném, ha idegengyűlölő, uszító politika lenne a Tisza stílusa – fogalmazott beszélgetőpartnerünk azzal kapcsolatban, hogy Barati Ágnes lebukása után bizonyára nem meri majd annyira erőltetni Magyar Péter ezt a témát.

Forrásunk azt is elárulta, hogy egészen extrém ötletek is felmerültek a pártban arról, miként lehetne politikai haszonra szert tenni a vendégmunkásokkal való riogatással. Elmondta, még az is szóba került:

fiatal lányok tegyenek hamis bejelentéseket a hatóságoknál arról, hogy zaklatták őket a külföldi vendégmunkások, amit aztán a közösségi médiában lovagolt volna meg Magyar Péter és csapata.

Nincs nagy sikere Magyar vagyonnyilatkozatos ötletének

A Barati Ágnesről megjelent cikkek másik következménye lehet, hogy a jövőben Magyar Péter egyfajta vagyonnyilatkozatot követel majd a közeli kollégáitól, akiknek számot kell adniuk minden érdekeltségükről, hogy ne történhessen több olyan kínos lebukás, mint Barati esetében.

Ez az ötlet azonban finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a közösségen belül. Úgy értesültünk, többen is megütköztek azon, hogy éppen a bennfentes kereskedési ügybe keveredő, a Diákhitel Központnál korábban gyanús szerződéseket aláíró Magyar Péter akarja vizsgáltatni a pártban dolgozók vagyoni helyzetét és üzleti érdekeltségeit.

A rossz nyelvek szerint pedig többen is vannak a pártelnök közvetlen környezetében, akik azért sem örülnek ennek a fejleménynek, mert nekik maguknak is van takargatnivalójuk.

Mint ismert, a hét elején került nyilvánosságra, milyen fontos pozíciót kapott Magyar Péter mellett Barati Ágnes, akiről aztán kiderült, hogy az iváncsai akkugyári vendégmunkásokon szeretett volna meggazdagodni. Ma már azt is tudni, hogy Barati számos offshore céghez is kötődött egy Sigurd Vedal nevű üzlettársával közösen, akit prostitúcióra való felbujtásért ítéltek el Belgiumban, miután egyetemista lányokat akart rávenni arra, hogy idősebb, gazdag férfiakkal kezdjenek viszonyt.