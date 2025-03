Megérkezett a márciusi hóesés Magyarországra + videó

Nem volt túlságosan meleg délután, pedig néha még a nap is kisütött, de a fekete felhők többször is eltakarták – számolt be a Bama. Mint írták, nagyjából 16 óra körül

a tettyei részen közlekedők is jelezték, hogy esik a hó, ahogyan az Orfű felől Pécsre igyekvők is hasonlóról számoltak be.

A Meteo Mecsek oldalra egy videó is felkerült, ahogyan Véménden is szakad a hó. Arról, hogy még hol másutt jött a fehér csapadék, a Bama cikkében olvashatnak bővebben, ahol látványos videót is megtekinthetnek a természeti jelenségről.