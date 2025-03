Mi a piros-fehér-zöldet, Magyar Péterék a kék-sárgát viselik

– Ha én felhúzom valakinek a pólóját, ha úgy tetszik, a mezét, én azt vállalom, és azzal vagyok. Ők fölhúzták, Brüsszel Péter és a Tisza a kék-sárgát. Lehet, hogy abban is alszanak, hogy ott legyen a szívük fölött, mi meg a piros-fehér-zöldet – fogalmazott Menczer Tamás, aki az ATV vendége volt hétfő reggel. A Fidesz kommunikációs igazgatójától többek közt azt kérdezték: 2022. március 1-jén, amikor Szijjártó Péter mellett bejelentette, hogy Magyarország támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, akkor vajon amellett érveltek, azt szerették volna elérni, hogy kolerások, nyugdíjcsalók, fegyverkereskedők árasszák el Magyarországot? Erre a fideszes politikus azt felelte, nem, ők mindig azt mondták, hogy

Ukrajna uniós tagsága egy komoly kérdés,

ezt mondták a tagjelöltséggel kapcsolatban is, és ha visszaemlékszünk a korábbi vitákra, parlamenti vitákra és minden egyéb nyilatkozatra, akkor azt is mondták, hogy ez a folyamat még számos ponton megállítható. – A miniszterelnök is beszélt erről. Tehát mi pontosan azt csináljuk most, amit korábban mondtunk, megállítjuk a folyamatot, legalábbis egy döntési lehetőséget kívánunk biztosítani a magyar embereknek a véleménynyilvánító szavazás során arra, hogy elmondják, hogy mit gondolnak Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, merthogy az világos, hogy azt mondják Brüsszelben, hogy Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba – fogalmazott a politikus, hozzátéve:

Ukrajna a tagjelöltségi feltételeket sem teljesítette, amikor Brüsszel azt mondta, hogy tagjelöltté kell nyilvánítani.

– Mi azt mondjuk, hogy ez számos veszéllyel jár, az anyagiakat illetően, agrárpénzek, kohéziós források, eszeveszett mennyiségű fegyver áramlott Ukrajnába. A magyaroknak tudunk munkahelyeket adni, de sok százezer ukránnak nem, és lehetne ezeket a veszélyeket sorolni – mondta. Szerinte azt is látjuk, hogy