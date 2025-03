Orbán Viktor: A magyar akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol!

– A magyar szabadság eszméje évszázadok óta gomolyog az idő és a történelem égboltján. Eredete ezer évre visszanyúlik, és biztos, hogy még ezer évig halad a csillagok között – fogalmazott Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Nemzeti Múzeum előtt tartott beszédében. A miniszterelnök elmondta, hogy 177 évvel ezelőtt a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, és eljött közénk.

Orbán Viktor szerint a jövő a patriótáké. Fotó: Polyák Attila

Orbán Viktor hozzátette: a víz túloldalán fordulat történt, és kiderült: mi vagyunk a jövő.

A jövő a patriótáké és a független nemzeteké

– tette hozzá. Mint mondta, azt is állították, hogy el vagyunk szigetelve. – Ezt mondták ’48-ban is, aztán egész Európa a magyaroktól volt hangos. Még Bécsben is egy budai polgár vezette a lázadó erőket. Ezt mondták ’56-ban is, de végül mi ütöttük ki az első téglát a berlini falból, ami elhozta a szabadságot egész Európának. Ezt mondják most is, és mégis mindenki ránk kíváncsi – fogalmazott. Mint mondta, a magyarok eleme a szabadság. A magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol. A miniszterelnök szerint, hogy most is talpon maradtunk egy világbirodalom ellenében, miénk a nagy titok, ezért jön hozzánk a fél világ, Bécstől Washingtonig.

– A magyar szabadságharcok titka régen és ma is ugyanaz. A magyar sohasem csak magáért, a nemzetéért is harcol. Mi vagyunk a szabadság népe, két dolog nélkül nem tudunk meglenni. Ezekért élünk, és ezekért halunk meg. Úgy, ahogy mi akarjuk, szabad magyarként – fogalmazott.