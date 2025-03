Kőnig doki gyermeksebész, jelenleg is praktizál a János-kórházban. Feladata miniszterelnöki biztosként a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz. A munkáját be is mutatja majd a közösségi médiában, érdemes követni. Kőnig doki helyre teszi!