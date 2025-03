Intézetis lányokat futtattak, jövő héten állnak bíróság elé

Két nő és egy férfi áll a Pécsi Ítélőtála elé kedden, akiket első fokon prostitúciós bűncselekmények miatt ítéltek el, és összesen 13 év szabadságvesztést szabtak ki rájuk – hívta fel a figyelmet a Bama. Mint írták, a vádlottak többek között fiatalkorúakat akartak rávenni prostitúciós tevékenységre.

A táblabíróság közlése szerint az első- és a másodrendű vádlott 2018-ban lettek élettársak, aminek ideje alatt az utóbbi önszántából prostituáltnak állt. A nő élettársa az interneten hirdette a partnerét, és biztosította hogy az a „kliensekkel” kettesben maradjon, még el is szállította hozzájuk. A „munkáért” befolyó pénzt rendszerint a férfi tette zsebre.

A férfi egy évvel később tovább bővítette a „vállalkozását”: 2019-ben megállapodott egy másik nővel (ő lett a harmadrendű vádlott), miszerint az pénzért intézetis, fiatal lányokat „toboroz” neki, hogy azokat is tudja futtatni. Két nagykorú lány esetében sikerrel is jártak, őket a férfi interneten is elkezdte hirdetni. Az ezekre jelentkezőknek az általa biztosított helyszíneken a lányok szexuális szolgáltatásokat nyújtottak, az ezért kapott pénzt szintén a férfi rakta zsebre.

A sértetteknek lakhatást biztosított, valamint vásárolt nekik ruhát és élelmiszert is. Később megpróbáltak beszervezni még két kiskorú lányt is a munkába, viszont ők nem éltek a „lehetőséggel”.

A Kaposvári Törvényszék a vádlottak bűnösségét társtettesként elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében, az elsőrendű vádlott esetében további két rendbeli kerítés és kitartottság bűntettében állapította meg. Az elsőrendű vádlottat ezért hét év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra, míg a másod- és harmadrendű vádlottat három év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az eset kapcsán egy videó is készült, amelyet a Bama oldalán tekinthet meg.