Nem civilként keveredtek az újdörögdi lőtérre a kiképzésen részt vevők

Nem civilként keveredtek a lőtérre

Az éles eszközökkel történő gyakorlatok mindig a legmagasabb szintű biztonsági előírások mellett zajlanak és zajlottak, amelyek során csak parancsra cselekszenek a kiképzettek.

A feladat végrehajtása előtt részletes elméleti felkészítés zajlik, majd utána következik a gyakorlati végrehajtásra való felkészülés. A végrehajtás során végig gyakorlatvezető katona áll a gyakorlatot végző mellett. A gyakorlótéren különböző zónák vannak. Minden utasításra, meghatározott menetrend és protokollok szerint történik. Ahogy már a sajtó is megírta, a kiképzési feladatot a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága hajtotta végre, amelynek kiképzői Magyarország legkiválóbb és legfelkészültebb katonái közé tartoznak, kiemelkedő képzettséggel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Ez a háttér és a profi hozzáállás hatotta át a képzést is, annak minden mozzanatában, amely természetesen igaz a biztonsági intézkedésekre is.

Minden valóságot nélkülöznek azok az állítások, hogy a programban részt vevő személyek nem kaptak megfelelő felkészítést, kvázi civilként keveredtek oda

– szögezte le a megszólaló. Hozzátette: az sem állja meg a helyét, hogy ne lett volna ez egy minden mozzanatában szabályozott tevékenység. Magas szintű képzést és figyelmet kaptak mindvégig.

Teljesen önkéntes alapú a képzés, több alkalmasságin át kell menni

A megszólaló megerősítette: a jelentkezési és felvételi eljáráson egészségügyi és pszichológiai alkalmassági teszten kellett részt venniük, aki nem volt alkalmas, azt eltanácsolták. Az állomány alapvetően felsőfokú képzettséggel rendelkező, motivált, az ország biztonsága érdekében katonai szolgálatot is vállalni kész, elkötelezett, felelősségteljes személyekből tevődik össze.

A jelentkezés és a részvétel pedig mindvégig teljesen önkéntes volt, azt pedig aljas és mélyen sértő rágalomnak nevezte, hogy a programban való részvétel kényszerítés hatása alatt történt volna vagy történne.

A programban részt vevők mire a második képzési fázisra jelentkeztek, már közel háromhétnyi kiképzési napon túl vannak. A programot emellett bármikor el lehet hagyni személyes okokból, bárminemű retorzió nélkül, amelyre volt is példa, a képzés első felét követően, mert az állomány fele folytatta. Egészségügyi szakemberek is folyamatosan figyelik a résztvevőket, akik javasolhatják a képzés befejezését, ha egészségügyi vagy egyéb mentális, koncentrációs problémát észlelnek, amire volt példa. A balesetet követően pedig a század 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a programot szeretné végigvinni, és ha lehetőséget kap rá, szeretne önkéntes tartalékosi szolgálatot vállalni.