Kőbányai óriásberuházással erősíti az ellátásbiztonságot az Egis

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyaggyártási beruházását adta át Budapesten. Az új, saját forrásból finanszírozott, harmincmilliárd forint értékű üzem egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát fogja előállítani, számos technológiai újdonsággal – közölte a nagy múltú gyógyszergyártó cég pénteken.

Az Egis kőbányai üzemében és a Servier-csoport francia gyárában zajlik a hatóanyaggyártás. Fotó: MTI

Mint írják: az utóbbi évtizedekben Európában általános gyógyszeripari trendként jelent meg a hatóanyaggyártás visszaszorulása. Az Egis azonban elkötelezett a hatóanyaggyártás mellett, és ennek szellemében újította meg ez irányú tevékenységét több lépcsőben az elmúlt 12 év során. A mostani, harmincmilliárd forint értékű, kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”. A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier-csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást. Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene.

A legkorszerűbb technológiáknak és a hatékonyabb gyártási eljárásnak köszönhetően az üzemek kisebb környezeti terhelés mellett, hatékonyabban tehetnek eleget a növekvő betegigények által támasztott keresletnek.

– Meggyőződésünk, hogy a hatóanyaggyártás nagymértékben hozzájárul nemcsak a versenyképességhez, hanem az ellátásbiztonsághoz is – mondta Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója. – Az Egis európai vertikálisan integrált vállalat – azaz mi itt Európában kutatunk, fejlesztünk, gyártunk gyógyszerhatóanyagokat és -készítményeket is, amelyeket aztán világszerte értékesítünk. Ráadásul nem pusztán megtartottuk, de az elmúlt évtizedben új alapokra helyeztük, korszerűsítettük hatóanyaggyártásunkat, még olyankor is, amikor a globális trendek ennek az ellenkezőjét diktálták, és sok más gyártó megszüntette vagy Európán kívülre telepítette ezt a tevékenységét. Hangsúlyozta: az újonnan átadott üzemmel olyan hatóanyaggyártási kapacitások állnak az Egis rendelkezésére, amelyek biztosítják a hosszú távú fejlődés alapjait, hiszen tovább erősítik a vállalat versenyképességét, és segítségükkel a gyógyszergyár aktívan hozzájárulhat az európai ellátásbiztonság erősítéséhez is.

Az egész európai gyógyszeripar versenyképessége miatt kulcsfontosságúak az ilyen beruházások

– Ez a beruházás nemcsak a vállalat, hanem az egész európai gyógyszergyártás számára előremutató – szögezte le Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosa. A szakpolitikus kiemelte: az egész európai gyógyszeripar versenyképessége miatt kulcsfontosságú, hogy ismét kiépüljenek és fejlődjenek a hatóanyaggyártási kapacitások földrészünkön.

Csak így tehetjük biztonságosabbá az ellátási láncokat és biztosíthatjuk a betegeknek a magas minőségű gyógyszerekhez való hozzáférést a megfelelő időben az unió minden tagállamában

– mondta.