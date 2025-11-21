Ennyivel lassult le az OECD GDP-növekedése

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamainak gazdasága 0,2 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest, amikor nagyobb, 0,4 százalékos bővülést mértek – áll a szervezet honlapján. Az OECD megjegyezte, hogy az amerikai gazdaság teljesítményére vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre – közölte az MTI.

A jelentés szerint 12 országban gyorsult a GDP növekedése a második negyedévhez képest, háromban változatlan maradt, ötben lassult a növekedés, további öt országban (Japán, Finnország, Írország, Litvánia és Mexikó) pedig zsugorodott a gazdaság teljesítménye.

A G7-országok közül Franciaországban gyorsult a gazdasági növekedés (0,3 százalékról 0,5 százalékra), az Egyesült Királyságban pedig lassult (0,3 százalékról 0,1 százalékra). Kanada GDP-je 0,1 százalékkal nőtt a második negyedévi 0,4 százalékos csökkenést után, míg Japán gazdasága 0,4 százalékkal zsugorodott a második negyedévi 0,6 százalékos növekedést követően. Németországban és Olaszországban stagnálást mértek a 0,2 százalékos, illetve a 0,1 százalékos csökkenés után.

Az összes OECD-országok közül a legnagyobb mértékben, három százalékkal, Izrael gazdasága nőtt, miután a második negyedévben még 1,1 százalékkal zsugorodott.

Éves összevetésben az OECD GDP-je 1,5 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben a második negyedévi éves 1,7 százalékos bővülést követően. A legnagyobb növekedés az Egyesült Királyságban volt 1,3 százalékkal, a leggyengébb pedig Németországban, 0,3 százalékkal.