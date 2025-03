Ukrajna magyarországi nagykövete le akart tiltatni egy orosz énekesnőt az Operában

Ukrajna nagykövete tegnap Anna Nyetrebko már rég értékesített zenekari gálaestjének lemondására kért – adta hírül közösségi oldalán Ókovács Szilveszter. Az Operaház igazgatója meg is osztotta Sándor Fegyir levelét, amelyre elegáns stílusban válaszolt is.

A nagykövet szerint Netrebko asszony arról ismert, hogy kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akit nyíltan támogat, emiatt, pedig már a New York-i Metropolitan Opera is nyilvánosan felbontotta a szerződését. Mint írta, a Magyar Állami Operaház kockáztat azzal, hogy meghívja a művészt, mert így az európai értékekkel, és emberi jogi elvekkel ellentétes narratívák terjesztésének platformjává fog válni.

Sándor Fegyir emiatt arra kérte Ókovács Szilvesztert, hogy mondják le a koncertet, és

határolódjanak el az orosz erőszaktevőktől és gyermekrablóktól.

„Köszönöm levelét, kifogástalan magyarsággal megfogalmazott írását, amelyet külön nagyra értékelek. Tartalmával azonban, sajnos, vitatkoznom kell. Az opera nem politikai termék, nem is harcászati. A művészek sem politikusok, nem is katonák. Nem ülnek füstös szobák mélyén, nem állnak taktikai helyiségek monitorai előtt. A művész bizonyos értelemben cipész, mint Hans Sachs Wagnernél: és a susztereket sem tiltja be senki háború idején” – írta Ókovács.

Az Operaház igazgatójának meggyőződése, hogy a művészetnek ereje van a jóra, már csak ezért se hallgassanak a múzsák harcok idején, pláne, hogy Magyarország nem hadviselő fél, egy kibogozhatatlan testvérkonfliktusban nem kívánja a kéretlen bíró szerepét eljátszani.

„Ami pedig Anna Nyetrebkót illeti: a világ legnagyobb mai szopránjáról beszélünk, aki az elmúlt három évben is keresztül-kasul járja a világot, Milánó, Párizs, Berlin, Madrid, Bécs színpadai ünneplik, Amerikában is fellép, tülekednek érte. A mi Operaházunk muzsikusai kilencedik alkalommal zenélhetnek vele itthon és külföldön, Annát lassan tíz éve ismerem, sosem politizál. Tavaly sem, tavalyelőtt sem tette – tisztázta Ókovács.

Levelében arra kérte a nagykövetet, hogy ne helyezzen célkeresztet a Magyar Állami Operaházra és arra az előadásra sem, amelyre az intézmény 141 éves történelme során a legmagasabb árú jegyek keltek el, ezzel érzékelhető, hogy honfitársaink is értékén mérik Anna Nyetrebko művészetét.

Magyarország a béke szigete

„Végezetül hadd emlékeztessek arra, hogy Magyarország a béke szigete és benne az Opera, amely számos kiváló ukrán és orosz táncost foglalkoztat, és szándékai szerint az összművészet erejével nyugtat, vigasztal. Így tettünk a testvérháború kitörése után három héttel, amikor az Ybl-palota ünnepélyes újranyitásakor az egyetlen balettbetétet nem magyar, hanem ukrán és orosz művész táncolta el, vagy karácsonyi klipünkben, amelyet a társulatunk egyik csodálatos vegyes házaspárja főszerepelt.

A remélt tűzszünet küszöbén, s talán a béke előszobájában különösen szeretném óvni a legnagyobb magyar előadó-művészeti intézmény nyugalmát, intelligens belső működését, politikai semlegességét” – zárta levelét az igazgató, aki meg is hívta egy előadásra Sándor Fegyirt.

Borítókép: Illusztráció. Ókovács Szilveszter főigazgató is ünnepi beszédet mondott a Magyar Állami Operaház megnyitásának 140. évfordulója alkalmából (Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila)