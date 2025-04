Mohácsy István: A drogoknak nincs helye Magyarországon!

– Hogyan értékeli a kormány drogpolitikáját?

– A magyar kormány mindig is elkötelezetten harcolt a kábítószerek ellen. A drog tönkreteszi a fiatalokat, rombolja a családokat, és végső soron aláássa a nemzet következő generációjának jövőjét. A baloldal ezzel szemben a drogliberalizációról beszél, miközben a világ számos pontján látható, hogy ahol engedékenyebb a szabályozás, ott elszabadul a bűnözés, növekszik a drogfogyasztás, és egész generációk vesznek el. Magyarország nem követheti ezt az utat. A jelenlegi határozott kormányzati fellépést még tovább kell erősíteni, mert egyre könnyebben hozzá lehet férni a kábítószerekhez, és a drogkereskedők egyre gátlástalanabb módszerekkel próbálják behálózni a fiatalokat. Zéró toleranciára van szükség. A drogdílereknek nincs helyük az utcáinkon, az iskoláinkban, a közösségeinkben. Az államnak mindent meg kell tennie azért, hogy megvédje a magyar fiatalokat ettől a pusztító jelenségtől. Még szigorúbb fellépés kell, keményebb szankciókkal, mert a magyar emberek, különösen a fiatalok nem válhatnak a drogok áldozatává.

– Ezzel szemben a Karácsony Gergely főpolgármester vezette, baloldali többségű Fővárosi Közgyűlés belövőszobákat alakítana ki. Mi erről a véleménye?

– Szomorú, hogy a baloldali fővárosi vezetés a drogstratégiájában a szerhasználók támogatását helyezi előtérbe, miközben elveti a zéró toleranciát és a szermentes életet. A Karácsony Gergely vezette fővárosi baloldali koalíció tagja Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke. Kovács a saját bevallása szerint korábban drogdílerként tevékenykedett. Felháborító, hogy ilyen embernek helye van a közéletben, miközben ő a Fővárosi Közgyűlés tagja és a XII. kerület polgármestere. Ez a politikai összefonódás mindent elmond a baloldal drogpolitikájáról. Ahelyett, hogy felelősséget vállalnának, és szigorúbb intézkedéseket hoznának, inkább próbálják normalizálni és legalizálni a drogok használatát. A baloldal tudatosan gyengíti a drogellenes fellépést. A Fidelitas álláspontja világos: zéró tolerancia kell – a drogoknak nincs helye Magyarországon!

– Melyek a legnagyobb kihívások a droghelyzet kezelésében, különösen a fiatalok körében?

– A kábítószerek soha nem látott könnyedséggel elérhetők. Egyes nyugati országok liberális drogpolitikája – a legalizáció és az „ártalomcsökkentés” – tovább súlyosbítja a helyzetet. Különösen aggasztó a „trendi” droghasználati formák terjedése, amelyeket az influenszerek és a közösségi média is népszerűsít. A fiatalokat ezzel veszélyes tévútra vezetik, hiszen a drog nem divat, hanem rombolás! Emellett az új pszichoaktív szerek olcsók, könnyen hozzáférhetők és kiszámíthatatlan hatásúak. A megoldás egyértelmű: keményebb fellépés a dílerekkel szemben, szigorúbb szabályozás és még erősebb prevenció a fiatalok védelmében.

– A Fidelitas milyen prevenciós programokat tartana hatékonynak?

– Határozottan kiállunk az értékalapú prevenció mellett. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely az iskolákban és a közösségekben alternatívákat kínál, erősíti a fiatalok felelősségvállalását és segíti a drogmentes élet kialakítását. Fontosnak tartjuk a digitális térben folytatott prevenciós kampányokat, valamint azt, hogy a helyi önkormányzatok is határozottan lépjenek fel a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében.

– Az iskolai drogprevenció jelenlegi formája mennyire hatékony? Milyen módosításokra lenne szükség?

– Fontosnak tartjuk, hogy minél több fiatal arc kerüljön a megelőzési programok élére, ezáltal is könnyebben meglehet szólítani a célcsoportot, de a Széki Attila, azaz Curtis nevével fémjelzett iskolai drogprevenciós kampányt is figyelemmel kísérjük. Alapvetően jó ötlet, hogy egy a fiatalok körében ismert, a drogfüggése ellen küzdő személy tart ezzel kapcsolatos előadásokat.

Mohácsy István , a Fidelitas elnöke. Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

– Mit lehet tenni a dizájnerdrogok terjedése ellen?

– A dizájnerdrogok komoly fenyegetést jelentenek a fiatalokra, mivel ezek az anyagok kiszámíthatatlan hatásúak, gyorsan változó összetételük miatt pedig nehéz ellenük hatékonyan fellépni. Súlyos függőséget, idegrendszeri károsodást és akár halálos mérgezést is okozhatnak, ezért a megelőzés mellett kiemelten fontos a szigorú jogi szabályozás. Az országgyűlés előtt lévő új kábítószertörvény értelmében az eddig csak szabálysértésnek minősülő új pszichoaktív anyagok (dizájnerdrogok) használata a jövőben bűncselekménynek számítana, ami lehetőséget teremt a hatóságoknak a keményebb fellépésre. Ez a változás erős elrettentő hatást gyakorolhat, és csökkentheti a drogfogyasztás elterjedését a fiatalok körében. Emellett továbbra is kulcsfontosságú a prevenció, az iskolai tájékoztatás, valamint a családok és közösségek szerepvállalása, hogy a fiataloknak egészséges alternatívákat kínáljunk a kábítószerek helyett.

– Vannak külföldi példák, amelyeket érdemes lenne átvenni?

– Magyarországnak élen kell járnia Európában a droghasználat és -terjesztés elleni küzdelemben, a lehető legszigorúbb fellépést alkalmazva. A külföldi példák azt mutatják, hogy a kemény szabályozás visszatartó erejű lehet. Svédországban például a birtoklást és a fogyasztást is börtönbüntetéssel sújtják, míg egyes ázsiai országokban akár halálbüntetés is kiszabható a drogkereskedőkre. Ezek az intézkedések világos üzenetet közvetítenek: a társadalom nem tűri a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményeket. A drogfogyasztás nemcsak az egyénre, hanem az egész közösségre is romboló hatással van, ezért határozott és szigorú fellépésre van szükség.

– Milyen szerepe van a közösségeknek és a családoknak?

– A valódi, értékek mentén szerveződő közösségek képesek megtartó erejükkel segíteni a fiatalok helyes irányba terelését. Mi, fidelitasos fiatalok abban hiszünk, hogy a család a megelőzés első vonala, hiszen itt formálódnak a legfontosabb értékek. Mint iker kislányok édesapja, személyesen is érzem, mekkora felelősségünk van abban, hogy a következő generációnak biztosítsuk a tiszta és egészséges jövőt.

– Büntetőpolitika vagy prevenció?

– Szerintünk nem vagy-vagy alapon kell gondolkodni a drogproblémák kezelésében. A prevenció rendkívül fontos, hogy a fiatalok már korán megértsék a drogok káros hatásait, így elkerüljék azok fogyasztását. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy határozott fellépés történjen és szigorú büntetéseket alkalmazzunk a drogkereskedőkkel és a dílerekkel szemben. A megelőzés és a szigorú büntetőpolitika együttes alkalmazása a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a drogproblémákat, és biztosítsuk a fiatalok biztonságát, valamint a közösség egészségét.