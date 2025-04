Áprilisi hó: nézegessen képeket a húszcentis hótakaróról!

Erdélyben még hóbortosabb az április – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Hungaromet. Mint írták: a Kárpátok keleti vonulatain a hidegfront kissé lelassult, ott a fagyos levegő úgymond utolérte a (hegyek általi torlasztóhatás miatt egyébként is egymás után képződő) csapadéktömböket, így arrafelé ma reggelre nagyobb területen is fehérbe borult a táj, sőt, már 4-500 m körüli magasságban is nem egy helyen tekintélyes, 20 cm-t meghaladó a friss hótakaró vastagsága.

A meteorológiai szolgálat által megosztott bejegyzésben képeken is meg lehet nézni az áprilisi hótakarót, ami leszállt a Kárpát-medence peremvidékén.