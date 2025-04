Bicska is előkerült a vonaton, de a kalauz ezt nem tudta, csak volt egy különös megérzése + videó

A rémült fiú végül engedett, átadta pár ezer forintját, de az nem volt elég. A támadója meglátta, hogy bankkártyája is van, és elszántan követelte az azon lévő összeget is. Az átutalás nem sikerült, ezért végül elvette a fiú mobiltelefonját. Ekkor lépett be a vagonba a jegykezelő, aki attól függetlenül, hogy mindkét fiú azt a válaszolta a kérdésére, hogy minden rendben van, a vonat végállomásáig velük maradt. A bűnös trió futásnak eredt a nyíregyházi peronon, a jegykezelő pedig, akinek nem csalt a megérzése, értesítette a rendőrséget.