Évről évre kevesebb bűncselekmény történik

Míg 2010-ben 447 ezer bűncselekményt követtek el, 2023-ban ez a szám 178 ezer volt, tehát csaknem 60 százalékkal csökkent az egy év alatt elkövetett bűncselekmények száma Magyarországon – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kiskunfélegyházán.

Rétvári Bence hozzátette: a kormány az elmúlt években megháromszorozta a rendvédelmi költségvetést, és két-három ezerrel növelte a rendőrök számát. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a kormány által is támogatott, fiataloknak indított programját, ami az áldozattá válás elkerülését segíti.

A programban a fiatalokat arra tanítják, hogyan ismerjék föl, ha például egy osztálytársuk otthon erőszak áldozatává, kábítószer- vagy alkoholfüggővé vált, vagy bűnöző, esetleg áldozat lett.

Rétvári Bence a néhány hete indult, kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatról is beszélt. Elmondta, hogy 3500 rendőr több mint ezer bevetésen vett részt és több mázsa kábítószert foglalt le. A legnagyobb fogás egy csepeli droglabor volt, ahol száz kilogrammnyi kristályos anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 900 millió forint. Itt további hét és fél tonnányi alapanyagot találtak, amelyből 200 millió adag kábítószert lehetett volna előállítani.

Ez azt mutatja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában terjesztették volna a kábítószert

– tette hozzá a politikus.

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a magyar alaptörvény a jövőben nemcsak a drog előállítását, terjesztését, kereskedelmét tiltja, hanem a drog népszerűsítését is, mert ez is ugyanolyan veszélyes. Azt mondta, az a fiatal, aki kábítószerfüggővé válik, nemcsak a fiatalkorát, hanem a felnőttkorát is elveszíti.