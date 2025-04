Elárulta a Kossuth téren balesetező fiú édesapja, hogy milyen állapotban van a gyermek a súlyos balesete után

Időközben azonban elárasztották a közösségi médiát a vad találgatások. A Szoljon ezért megkereste a fiú édesapját, és arról kérdezték, hogy pontosan mi történt, és arról is, hogy most milyen állapotban van a fiú. A névtelenséget kérő édesapa elárulta, a most tizenhét éves fiút levették a lélegeztetőgépről, stabil állapotban van, és nem kell megműteni. Azonban agyrázkódása van és sokat alszik.

Ha minden így halad, pár napon belül lekerül az intenzívről

– hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy a fiút nem kellett újraéleszteni, ugyanis még a helyszínen magához tért.