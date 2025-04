Elbúcsúztatták „Tankos” Gyuri bácsit

Horváth Györgytől búcsúztak mindazok, akik ott voltak a seregélyesi temetőben. „Tankos” Gyuri bácsi élete egy seregélyes-szőlőhegyi kis házból indult el 1941-ben. Négyen voltak testvérek, bátyja tragikusan fiatalon elhunyt, de megelőzte Gyuri bácsit az elmúlásban két nővére is. Három-négy évesen még látta a környéket is felemésztő második világháborút, tizenöt évesen már az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei tettek rá mély benyomást. Televízió- és rádióműszerész végzettséget szerzett, 26 hónapot szolgált a Magyar Néphadseregben harckocsizóként, akkor képezték ki a T–34-es tank vezetésére is. Házasságából 1968-ban született lánya, Ildikó, és idővel büszke nagypapája lett Ágotának és Tibornak – írja a FEOL.